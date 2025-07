A Car Racing viu nesta sexta-feira (18) Felipe Baptista ser o piloto mais rápido do dia no Velocitta, autódromo que recebe a quarta etapa da temporada 2025 da Stock Car. Na parte final da última das duas atividades do dia em Mogi Guaçu (SP), o dono do Mitsubishi Eclipse Cross número 121 registrou seu melhor giro, cravando 1min27s633, recorde da pista do interior paulista.

“A equipe fez um trabalho muito bom na parte de setup. Consegui encaixar uma volta boa e mesmo com pneus usados a gente teve bom desempenho em uma pista em que é difícil conseguir isso. A gente não fez tantas voltas assim nos dias anteriores e estou feliz com o resultado de hoje. Espero seguir competitivo na classificação”, disse Felipe Baptista.

A equipe mais nova do grid da Stock Car ainda viu Zezinho Muggiati se colocar entre os dez primeiros, cravando a sétima posição ao final do treinamento desta tarde. O piloto lembra que sempre esteve entre os mais velozes ao longo da semana no interior paulista, e busca uma classificação forte neste sábado para seguir no grupo dos melhores.

“Tem sido uma semana boa para a gente, sempre se colocando entre os primeiros. Hoje, perdemos algum tempo no treino que custou dar mais uma volta com os pneus novos. Agora vamos focar na classificação, mas estamos competitivos. A gente tem uma penalização de perda de posições na Sprint, mas com uma classificação forte, podemos minimizar isso. Vamos buscar o Q3 amanhã”, comentou Muggiati.

Vencedor de uma das corridas em Cascavel na atual temporada, Gianluca Petecof destacou que o time chefiado por Leandro Reis conseguiu resolver problemas em seu carro que apareceram em outras atividades ao longo do ano. O piloto, 15º mais veloz do dia, ainda vê alguma diferença para os mais velozes, mas mostra confiança na equipe para seguir competitivo.

“A semana foi bem puxada, não apenas para mim, mas para todos. Felizmente conseguimos resolver os problemas que apareceram no Velopark, mas outros problemas surgiram. Melhoramos muito em relação aos últimos treinos. Ainda tem uma diferença grande para amanhã. Vou fazer meu trabalho e tenho certeza de que a equipe vai fazer o mesmo para seguirmos competitivos”, disse Petecof.

Piloto que faz sua temporada de estreia na Stock Car, Rafael Reis destacou que o time conseguiu evoluir seu carro ao longo da semana, e teve um carro bom na sessão que fechou a sexta-feira de treinos no Velocitta. Reis lembra ainda que, desta forma, tem o que chamou de “bom caminho” para a sequência do final de semana.

“O treino de hoje foi muito bom. A gente teve alguns problemas com componentes do carro, mas a equipe trocou muitas peças e alcançamos o caminho certo, evoluindo na tabela de tempos. Por conta disso, faltou tempo hoje com o carro realmente em boas condições. Tem muitas coisas para fazer, mas estamos em direção a um bom final de semana”, comenta Reis.

A programação da Stock Car terá sequência neste sábado (19), primeiro com a classificação e depois com a corrida Sprint, marcada para 14h10. O domingo conta com a corrida principal, que tem largada às 12h05 e transmissão de Band, Sportv e YouTube.

