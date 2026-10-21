Um dos maiores nomes do esporte a motor brasileiro terá um novo papel na preparação de talentos. Ingo Hoffmann, recordista de títulos da principal categoria do automobilismo nacional, será embaixador, coach e gestor da Academia Stock Car, nova equipe que estreará na Bradesco Stock Pro Series em 2027.

O projeto terá como missão desenvolver pilotos e profissionais de diferentes áreas, incluindo engenheiros, mecânicos, chefes de equipe e telemetristas. Ex-piloto de Fórmula 1, Ingo compartilhará os conhecimentos adquiridos ao longo de sua impressionante trajetória dentro e fora das pistas.



No último domingo de semana (18), Hoffmann foi recepcionado por todos os pilotos da Stock, que o levaram para diante da arquibancada para ser aplaudido de pé pelo público que lotava as dependências do autódromo de Cascavel (PR).

Na Academia Stock Car, o dodecacampeão assumirá três funções complementares. Como embaixador, representará a equipe e a própria categoria, contribuindo para aproximar o público, patrocinadores e adeptos do esporte da Stock Car.

Na função de coach, atuará diretamente na orientação dos pilotos, compartilhando conhecimentos acumulados durante décadas de competições no Brasil e no exterior. Hoffmann também terá papel na gestão da equipe, atuando como consultor em todos os aspectos da condução do novo time-escola.



“Este é um dos momentos mais felizes da minha carreira”, declarou Hoffmann. “Eu sempre quis dar continuidade ao meu trabalho na Stock Car. Eu dediquei a minha vida a essa categoria e ela me retribuiu muito. Por isso, queria continuar a me envolver para valer na competição. E o projeto da Academia se encaixou como uma luva nos meus sonhos. Sou muito grato por esta nova missão, para a qual vou me dedicar ao máximo. As novas gerações e o esporte merecem esse respeito e atenção que o Grupo Veloci está oferecendo com este projeto”, completou.

Números inalcançáveis

Aos 73 anos, Ingo Hoffmann reúne números que são considerados inalcançáveis na Stock Car. Em 30 temporadas, entre 1979 e 2008, conquistou 12 títulos, recorde absoluto da categoria, além de acumular 77 vitórias e 58 poles. Sua trajetória inclui uma sequência de seis campeonatos consecutivos, entre 1989 e 1994, o período de maior domínio absoluto de um piloto na história da Stock Car.

Antes de se consagrar como o maior campeão da Stock Car, Ingo também representou o Brasil no cenário internacional. Sua passagem pelas categorias de formação europeias abriu caminho para a Fórmula 1, na qual competiu pela equipe brasileira Copersucar-Fittipaldi em 1976 e 1977. Ao todo, disputou três Grandes Prêmios, tendo como melhor resultado o sétimo lugar no GP do Brasil de 1977, em Interlagos.

A importância de Ingo para a categoria também é simbolizada pela aposentadoria de seu tradicional número 17, em reconhecimento às suas conquistas. Agora, essa história ganha um novo capítulo fora das pistas, dedicado à orientação de profissionais que buscam espaço no automobilismo.

“A maior realização”

Entre os marcos de sua vida, Hoffmann cita como a sua mais importante realização o Instituto Ingo Hoffmann. Criada em Campinas (SP) em 2005, três anos antes de o Alemão deixar as pistas, a instituição acolhe e oferece moradia gratuita em 30 chalés para crianças portadoras de câncer e seus familiares. As famílias vêm de diversas partes do Brasil, sempre sem condições de se manter enquanto as crianças enfrentam tratamentos que podem durar anos.



A instituição, que tem 21 anos e sobrevive com doações, oferece cuidado integral, com moradia, alimentação, transporte, apoio emocional e assistência social, incluindo atividades como oficinas de arte, música, recreação e cuidados da condição física de crianças e familiares, visando promover a qualidade de vida e leveza durante o tratamento.

Academia apresentará mais novidades

Criada pelo Grupo Veloci, a Academia foi idealizada para oferecer oportunidades de desenvolvimento a jovens profissionais que buscam espaço na Bradesco Stock Pro Series. Além de preparar os futuros pilotos para os desafios da principal divisão nacional, a nova equipe também vai treinar novos profissionais em todas as áreas técnicas fundamentais para o funcionamento de uma estrutura de competição.

A chegada do maior campeão da história da categoria reforça a proposta de aproximar diferentes gerações do esporte. Para os novos pilotos, será a oportunidade de aprender diretamente com um profissional que acompanhou a evolução da Stock Car desde seus primeiros anos e construiu uma das trajetórias mais vitoriosas do automobilismo nacional.

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