Stock Car: Marcos Laborda reforça time de Rosinei Campos em 2021

A mais vitoriosa equipe da história da Stock Car promete ficar ainda mais forte em 2021. O engenheiro argentino Marcos Laborda se une à organização de Rosinei Campos, para assumir o papel de diretor esportivo a partir desta temporada.

Laborda, tem 50 anos de idade e mais de três décadas de experiência no automobilismo.

Sua trajetória teve início nas pistas italianas, em 1989, como mecânico responsável da BMW preparada pela equipe toscana Bigazzi no Campeonato Italiano de Superturismo. Na temporada seguinte passou para os carros de fórmula, atuando tanto na F3 Italiana pela equipe Forti Corse Alfa Romeo, quanto na F3 Sul-Americana pela mesma escuderia.

O elo com a Forti Corse Internacional seguiu entre 1991 e 1993. Na Itália, Marcos atuava como primeiro mecânico na operação de F-3000 da equipe, trabalhando em um carro de chassi Reynard e motor Cosworth. Na América do Sul, trabalhava como engenheiro de pista, com carros de chassi Dallara e motor Alfa Romeo e Fiat.

A temporada 1994 marcou seu retorno em tempo integral para o Campeonato Italiano de Superturismo, trabalhando para a unidade esportiva da Peugeot no país.

Então a Forti Corse lançou sua equipe na F1 entre 1995 e 1996, e Marcos esteve presente ao longo de toda trajetória, ocasião em que acabou ficando bastante amigo do brasileiro Roberto Pupo Moreno.

Com o fim da equipe de F1, Laborda retorno aos carros de turismo, agora para quatro temporadas como como diretor técnico da BMW na América do Sul. Nesse período Laborda se aproximou de Ingo Hoffmann, que também tinha estreita relação com a montadora alemã. Foi daí que surgiu a ideia de envolver o engenheiro com as operações de Stock Car, o que acabou acontecendo mais tarde com o piloto Nonô Figueiredo.

Desde 2001, ele milita no automobilismo argentino, atuando em categorias como Turismo Carretera, Top Race, TC2000, F-Renault, e Campeonato Argentino de Turismo. Em 2015, novamente motivado por Ingo Hoffmann, Marcos fixou residência no Brasil para trabalhar na Stock Car e Campeonato Brasileiro de Endurance.

Sem perder o vínculo com as pistas argentinas porém, Laborda segue participando de projetos vencedores em seu país. No ano passado por exemplo atuou como diretor técnico do Ford Falcon que levou Mariano Werner ao seu primeiro título na tradicionalíssima Turismo Carretera.

O engenheiro Rosinei Campos, o “Meinha”, é sinônimo de Stock Car, com 13 campeonatos conquistados. Proprietário da equipe com o maior número de títulos na categoria, ele é o único profissional do grid a participar de todas as 41 temporadas da história do principal evento do esporte a motor nacional.

No ano 2000 fundou a RC Competições em Pinhais (PR). Nas últimas 21 temporadas, a escuderia levantou nada menos que nove títulos de pilotos: Giuliano Losacco (2004), Cacá Bueno (2006 e 2007), Max Wilson (2010), Ricardo Mauricio (2013 e 2020) e Daniel Serra (2017, 2018 e 2019). Sua organização triunfou também em sete das 12 edições da Corrida do Milhão, a prova mais importante do automobilismo nacional.

A equipe Eurofarma RC conquistou os últimos quatro campeonatos, tanto de equipes quanto de pilotos (três vezes com Serra e a mais recente com Ricardinho). Em 2020, quando cada time preparou carros de montadoras diferentes, a equipe RCM ainda ficou com o vice-campeonato de pilotos, com Ricardo Zonta, e o terceiro lugar na disputa de equipes. Além disso, foi a única organização do grid da Stock Car a colocar seus quatro pilotos no lugar mais alto do pódio pelo menos uma vez na temporada passada.

“Nossa história é feita de muito trabalho e sei que poderemos contar com o Marcos 100% dedicado aos nossos carros”, disse Rosinei Campos. “Ele tem muita experiência nas pistas de todo o mundo e já mostrou sua competência também na Stock Car. Estamos muito motivados em contar com todo seu repertório em nossa organização e sei que tem muito a contribuir com todos no time”.

“A história do Rosinei Campos na Stock Car fala por conta própria e tinha o objetivo de trabalhar nessa organização, que é um grande exemplo de profissionalismo no esporte a motor brasileiro e sul-americano”, comentou Laborda. “Os pilotos também são extremamente profissionais e sei que logo nos entenderemos. A Stock Car é extremamente competitiva e espero dar a minha parcela de contribuição na trajetória vitoriosa das equipes do Meinha. O objetivo é manter o nível e seguir em altíssima performance com os quatro carros da equipe”

“Acho muito boa a chegada do Marcos, já tinha tido a chance de trabalhar com ele no Campeonato Brasileiro de Endurance. É um cara que tem muito conhecimento, muita vontade de trabalhar e de ser vencedor. Acho que a chegada dele vem para somar bastante nos bastidores da equipe”, disse Daniel Serra, tricampeão da Stock Car.

“Já trabalhei com o Laborda há muito tempo, em categorias sul-americas, comentou Ricardo Maurício, tricampeão da Stock Car. “Estamos muito animados com a chegada dele para a nossa equipe, é um cara muito sério e muito correto dentro da equipe. Em suas outras passagens pela Stock Car, conseguiu entregar carros competitivos pela Blau quando corri contra ele. Dentro do final de semana de corrida, ele ficará mais focado no carro do Ricardo Zonta, mas ainda sim ajudará todos os outros engenheiros do time, pois é este o método de trabalho na nossa organização. O conceito de carro dele era diferente dos conceitos que eu utilizava. Isso irá nos mostrar novos horizontes para testar nossos carros e também desenvolver estratégias diferentes.”

“Trabalhamos três anos juntos na TMG, isso nos aproximou bastante e fez aumentar a confiança entre nós”, disse Ricardo Zonta. “Ganhamos várias corridas junto. Acredito que a vinda dele para uma equipe campeã tende a agregar ainda mais. Estou muito feliz e confiante com a chegada do Marcos e sei que toda a equipe estará mais unida ainda para disputar o título novamente.”

"Fico muito contente com a chegada do Marcos”, disse Bruno Baptista. “A Stock Car é extremamente competitiva e a possibilidade de contar com um profissional com a trajetória do Laborda em categorias do Brasil e internacionais certamente vai fortalecer mais ainda nossa organização, que é campeã há alguns anos"

