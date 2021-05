Stock Car: Matias Rossi tem presença confirmada em Interlagos

A equipe Full Time confirmou nesta terça-feira (11) que Matías Rossi fará sua estreia na temporada de 2021 da Stock Car em Interlagos no fim de semana. O argentino não pôde participar da abertura do campeonato em Goiânia por conta das restrições de viagens entre Brasil e Argentina, sendo substituído por Max Wilson.

Rossi viajará a São Paulo nesta quinta-feira, aproveitando também que o evento deste fim de semana contará com apenas dois dias de atividades em pista, no sábado com treinos livres e classificatório, além das duas corridas de 30 minutos a partir das 11h15, horário de Brasília.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo as emoções da segunda etapa da Stock Car em Interlagos.

