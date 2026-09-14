Stock Car: Mercado Livre Racing anuncia dupla de Castroneves para Endurance em Brasília

O tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves, convidou o empresário e piloto Daniel Malzoni, de 48 anos, para dividirem o comando do Toyota Corolla Cross #06 da Mercado Livre Racing, preparado pela equipe A.Mattheis, para a etapa Endurance da Stock Car Pro Series, agendada para o dia 27 de setembro no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília.

Helio e Daniel compartilham laços de amizade construídos ao longo dos anos e uma forte ligação com a cidade de Ribeirão Preto, terra natal de Castroneves e onde Malzoni viveu a maior parte da vida.

“Eu conheço o Daniel há bastante tempo e sei o quanto ele gosta de competição e o quanto leva tudo o que faz a sério. Quando surgiu essa oportunidade, pensei que seria muito legal dividir o carro com alguém que, além de ser meu amigo, tem uma história muito interessante no automobilismo e uma vontade enorme de aprender e competir”, disse Castroneves.

“A Corrida de Duplas é justamente uma oportunidade de juntar experiências diferentes. E, no nosso caso, existe também essa amizade, que torna tudo ainda mais especial”, completou o piloto, autor da volta mais rápida da etapa da etapa de Santa Cruz do Sul - uma etapa antes de a Mercado Livre Racing conquistar sua primeira vitória, em Curvelo (MG), no último dia 6, com Cesar Ramos.

Daniel Malzoni possui um currículo marcado pela diversidade de desafios e pela busca por superação. Com início no kart — inclusive na modalidade Shifter —, sua caminhada no esporte a motor soma passagens pela motovelocidade (Superbike e Supermotard), rally (foi campeão Brasileiro de Rally Baja em 2022) e provas de longa duração.

Em 2012, ele estabeleceu o recorde brasileiro de velocidade homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) ao atingir 360,407 km/h a bordo de um Audi R8 biturbo de 1.680 cv — marca que perdurou por sete anos. Atualmente, compete na Mercedes-AMG Cup Brasil na categoria GT4, além de somar conquistas em maratonas aquáticas e travessias a nado de longa distância.

“Minha trajetória no automobilismo nunca foi linear. Sempre gostei de me desafiar e fui construindo esse caminho aos poucos, conciliando as pistas com a vida profissional. Eu me identifico muito com a ideia de construir o próprio caminho, e o Mercado Livre representa justamente essa força de quem transforma desafios em oportunidades”, destacou Malzoni.

“O Helinho, além de ser um dos meus ídolos, tornou-se um grande amigo. Receber um convite dele para estrear na Stock Car é uma mistura de amizade com a oportunidade de correr ao lado de uma lenda do esporte. É um dos momentos mais marcantes da minha vida".

A preparação para a estreia no grid mais competitivo do país vem sendo tratada com máxima rigorosidade. Para acelerar a adaptação ao protótipo da Stock Car, Malzoni adquiriu um volante idêntico ao do carro real e vem cumprindo uma rotina diária de ao menos duas horas no simulador, com foco nas referências de frenagem, contorno de curva e procedimentos de pista.

A escolha do Autódromo Nelson Piquet também surge como fator positivo para a dupla, já que Malzoni competiu no traçado brasiliense quatro vezes na atual temporada pela Mercedes-AMG Cup.

“Estou levando a preparação muito a sério porque sei o nível do grid e a responsabilidade de dividir o cockpit com o Hélio. Apesar das diferenças técnicas, já tenho uma boa quilometragem recente e referências atualizadas da pista de Brasília. Meu objetivo é ser consistente, não cometer erros, entregar um ritmo regular e ajudar a equipe e o Helinho a buscar o melhor resultado”, projetou o estreante.

Helio destacou a empolgação para a prova tanto por seu formato como pelo momento que vive a Mercado Livre Racing. “Estamos vindo de Curvelo, onde a equipe conquistou sua primeira vitória com o Cesinha [Ramos]. Então todos no time estão muito animados. Vamos com tudo seguir essa evolução”, conclui Castroneves.

Além de Castroneves e Malzoni, o time terá as duplas Thiago Camilo/Caio Chaves, e Cesar Ramos/Nicolas Costa.

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