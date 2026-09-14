Stock Car: Mercado Livre Racing anuncia dupla de Castroneves para Endurance em Brasília
Piloto de GT4 e amigo de longa data de Helinho, Daniel Malzoni fará sua estreia no grid da Stock Car ao lado do tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis no Autódromo Nelson Piquet
Foto de: Divulgacao
O tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves, convidou o empresário e piloto Daniel Malzoni, de 48 anos, para dividirem o comando do Toyota Corolla Cross #06 da Mercado Livre Racing, preparado pela equipe A.Mattheis, para a etapa Endurance da Stock Car Pro Series, agendada para o dia 27 de setembro no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília.
Helio e Daniel compartilham laços de amizade construídos ao longo dos anos e uma forte ligação com a cidade de Ribeirão Preto, terra natal de Castroneves e onde Malzoni viveu a maior parte da vida.
“Eu conheço o Daniel há bastante tempo e sei o quanto ele gosta de competição e o quanto leva tudo o que faz a sério. Quando surgiu essa oportunidade, pensei que seria muito legal dividir o carro com alguém que, além de ser meu amigo, tem uma história muito interessante no automobilismo e uma vontade enorme de aprender e competir”, disse Castroneves.
“A Corrida de Duplas é justamente uma oportunidade de juntar experiências diferentes. E, no nosso caso, existe também essa amizade, que torna tudo ainda mais especial”, completou o piloto, autor da volta mais rápida da etapa da etapa de Santa Cruz do Sul - uma etapa antes de a Mercado Livre Racing conquistar sua primeira vitória, em Curvelo (MG), no último dia 6, com Cesar Ramos.
Daniel Malzoni possui um currículo marcado pela diversidade de desafios e pela busca por superação. Com início no kart — inclusive na modalidade Shifter —, sua caminhada no esporte a motor soma passagens pela motovelocidade (Superbike e Supermotard), rally (foi campeão Brasileiro de Rally Baja em 2022) e provas de longa duração.
Em 2012, ele estabeleceu o recorde brasileiro de velocidade homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) ao atingir 360,407 km/h a bordo de um Audi R8 biturbo de 1.680 cv — marca que perdurou por sete anos. Atualmente, compete na Mercedes-AMG Cup Brasil na categoria GT4, além de somar conquistas em maratonas aquáticas e travessias a nado de longa distância.
“Minha trajetória no automobilismo nunca foi linear. Sempre gostei de me desafiar e fui construindo esse caminho aos poucos, conciliando as pistas com a vida profissional. Eu me identifico muito com a ideia de construir o próprio caminho, e o Mercado Livre representa justamente essa força de quem transforma desafios em oportunidades”, destacou Malzoni.
“O Helinho, além de ser um dos meus ídolos, tornou-se um grande amigo. Receber um convite dele para estrear na Stock Car é uma mistura de amizade com a oportunidade de correr ao lado de uma lenda do esporte. É um dos momentos mais marcantes da minha vida".
A preparação para a estreia no grid mais competitivo do país vem sendo tratada com máxima rigorosidade. Para acelerar a adaptação ao protótipo da Stock Car, Malzoni adquiriu um volante idêntico ao do carro real e vem cumprindo uma rotina diária de ao menos duas horas no simulador, com foco nas referências de frenagem, contorno de curva e procedimentos de pista.
A escolha do Autódromo Nelson Piquet também surge como fator positivo para a dupla, já que Malzoni competiu no traçado brasiliense quatro vezes na atual temporada pela Mercedes-AMG Cup.
“Estou levando a preparação muito a sério porque sei o nível do grid e a responsabilidade de dividir o cockpit com o Hélio. Apesar das diferenças técnicas, já tenho uma boa quilometragem recente e referências atualizadas da pista de Brasília. Meu objetivo é ser consistente, não cometer erros, entregar um ritmo regular e ajudar a equipe e o Helinho a buscar o melhor resultado”, projetou o estreante.
Helio destacou a empolgação para a prova tanto por seu formato como pelo momento que vive a Mercado Livre Racing. “Estamos vindo de Curvelo, onde a equipe conquistou sua primeira vitória com o Cesinha [Ramos]. Então todos no time estão muito animados. Vamos com tudo seguir essa evolução”, conclui Castroneves.
Além de Castroneves e Malzoni, o time terá as duplas Thiago Camilo/Caio Chaves, e Cesar Ramos/Nicolas Costa.
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