Stock Car: Mitsubishi reencontra Santa Cruz do Sul na liderança do campeonato
Categoria retorna ao interior do RS após quatro anos de ausência, em pista na qual a marca dos três diamantes já possui duas vitórias e uma pole
Felipe Fraga
Foto de: Jose Mario Dias
Depois de 18 anos, a Mitsubishi fará seu reencontro com Santa Cruz do Sul (RS). A pista do interior gaúcho recebe neste final de semana a sétima etapa da Stock Car Pro Series em 2026 – a principal categoria do automobilismo brasileiro também reencontra o circuito de 3.531 metros, após quatro anos de ausência.
A última participação da marca no traçado gaúcho aconteceu no dia 21 de junho de 2008. Eram os momentos finais da primeira fase da Mitsubishi Motors na categoria, e a visita à pista santa-cruzense foi memorável: pole position de Duda Pamplona com o Mitsubishi Lancer Racing da Officer Pamplona, com vitória de Cacá Bueno, na época pela Eurofarma-RC – a 15ª e penúltima vitória da Mitsubishi Motors na sua primeira fase na Stock Car, que foi de 2005 a 2008.
Pouco mais de 18 anos depois, a fabricante japonesa retorna ao palco em um cenário diferente: os sedãs deram lugar aos SUV e o Lancer Racing deu lugar ao Eclipse Cross Stock Car e a segunda fase da marca na principal categoria do automobilismo brasileiro já é laureada com 19 vitórias e nove pole positions desde 2025. Na atual temporada, passadas 12 corridas em seis etapas, são seis vitórias e quatro poles.
Felipe Fraga lidera a disputa com o Eclipse Cross da Eurofarma RC somando 619 pontos. A marca aparece também na terceira posição com Sérgio Sette Câmara somando 455 – mesmo número de pontos do vice-líder, Felipe Massa. Gaetano di Mauro, vencedor da corrida sprint do Velocitta, é o sexto com 410, enquanto Felipe Baptista, vencedor da prova principal do interior paulista há duas semanas, é o sétimo com 398.
O retorno da Stock Car Pro Series à cidade após quatro anos terá sua programação aberta com os treinos livres na sexta-feira (7). O sábado (8) será movimentado pela definição do grid de largada às 8h30 e pela corrida sprint às 13h. A rodada é concluída no domingo (9) com a prova principal, agendada para as 12h10, com cobertura ao vivo pela Band e no canal oficial da categoria no YouTube.
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