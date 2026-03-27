Stock Car: Muggiati é o mais rápido do TL1 de Cascavel
Leo Reis, com o Toyota #293, e Átila Abreu, com o Mitsubishi #51, completaram o top 3 da sessão de abertura na pista paranaense.
Zezinho Mugiatti, com o Mitsubishi #38 da Team RC, liderou o primeiro treino livre da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min02s190. Leo Reis, com o Toyota #293, e Átila Abreu, com o Mitsubishi #51, completaram o top 3 da sessão de abertura na pista paranaense.
A sessão começou agitada, com os pilotos do Grupo 1 baixando o tempo de volta até Gaetano di Mauro marcar 1min02s754, o primeiro abaixo de 1min03s, com o estreante Alfredinho Ibiapina (1min03s210) e Gabriel Casagrande (1min03s315) completando o top 3 com 15 minutos de pista restantes.
Faltando pouco mais de cinco minutos para o fim, Nelsinho Piquet também melhorou o tempo para abaixo de 1min03s, subindo para segundo na tabela com 1min02s888. No entanto, Ricardo Maurício tomou a posição do Chevrolet #33 ao marcar 1min02s782.
No minuto final, Casagrande fez o segundo melhor tempo, marcando 1min02s779, enquanto Maurício ficou em terceiro e Di Mauro permaneceu na ponta.
Já o Grupo 2 começou com a liderança de Guilherme Salas, com 1min03s527. No entanto, poucos minutos depois, Felipe Massa começou a melhorar o tempo e subiu para a quinta colocação geral, cravando 1min02s907 e assumindo a ponta do segundo pelotão.
No entanto, Felipe Fraga marcou volta rápida de 1min02s766, subindo para a segunda colocação geral e ficando apenas 12 milésimo atrás do companheiro de equipe Di Mauro. Pouco depois, uma bandeira vermelha foi instaurada, paralizando a sessão.
Depois de alguns minutos sem carros na pista, o TL1 foi liberado novamente para 12 minutos restantes de pista. Pouco depois, Lucas Kohl tomou a liderança geral ao cravar 1min02s696.
Com quatro minutos para o fim, Abreu até liderou, mas Muggiati tomou a ponta rapidamente com volta rápida de 1min02s190. Reis ficou em segundo, com 1min02s519, seguido do carro #51, que fechou o top 3.
|P
|#
|Piloto
|Melhor Volta
|1
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|01:02.190
|2
|293
|LEO REIS
|01:02.519
|3
|51
|ATILA ABREU
|01:02.611
|4
|95
|LUCAS KOHL
|01:02.696
|5
|11
|GAETANO DI MAURO
|01:02.754
|6
|1
|FELIPE FRAGA
|01:02.766
|7
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|01:02.779
|8
|19
|FELIPE MASSA
|01:02.790
|9
|90
|RICARDO MAURICIO
|01:02.872
|10
|33
|NELSON PIQUET JR
|01:02.888
|11
|121
|FELIPE BAPTISTA
|01:02.905
|12
|29
|DANIEL SERRA
|01:02.937
|13
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|01:02.980
|14
|27
|RENAN GUERRA
|01:02.991
|15
|81
|ARTHUR LEIST
|01:02.999
|16
|30
|CESAR RAMOS
|01:03.003
|17
|0
|CACA BUENO
|01:03.021
|18
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|01:03.022
|19
|10
|RICARDO ZONTA
|01:03.041
|20
|4
|JULIO CAMPOS
|01:03.052
|21
|301
|RAFAEL REIS
|01:03.063
|22
|12
|LUCAS FORESTI
|01:03.097
|23
|73
|ENZO ELIAS
|01:03.115
|24
|8
|RAFAEL SUZUKI
|01:03.162
|25
|18
|ALLAM KHODAIR
|01:03.286
|26
|111
|RUBENS BARRICHELLO
|01:03.388
|27
|444
|VICENTE ORIGE
|01:03.414
|28
|21
|THIAGO CAMILO
|01:03.477
|29
|85
|GUILHERME SALAS
|01:03.527
|30
|22
|ANDRE MORAES
|01:03.761
|31
|6
|HELIO CASTRONEVES
|01:03.842
|32
|24
|FELIPE BARRICHELLO BARTZ
|--:--:--
