Relato do treino livre
Stock Car Cascavel

Stock Car: Muggiati é o mais rápido do TL1 de Cascavel

Leo Reis, com o Toyota #293, e Átila Abreu, com o Mitsubishi #51, completaram o top 3 da sessão de abertura na pista paranaense.

Andrei Gobbo
Editado:
Zezinho Muggiati

Foto de: Magnus Torquato

Zezinho Mugiatti, com o Mitsubishi #38 da Team RC, liderou o primeiro treino livre da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min02s190. Leo Reis, com o Toyota #293, e Átila Abreu, com o Mitsubishi #51, completaram o top 3 da sessão de abertura na pista paranaense.

A sessão começou agitada, com os pilotos do Grupo 1 baixando o tempo de volta até Gaetano di Mauro marcar 1min02s754, o primeiro abaixo de 1min03s, com o estreante Alfredinho Ibiapina (1min03s210) e Gabriel Casagrande (1min03s315) completando o top 3 com 15 minutos de pista restantes.

Faltando pouco mais de cinco minutos para o fim, Nelsinho Piquet também melhorou o tempo para abaixo de 1min03s, subindo para segundo na tabela com 1min02s888. No entanto, Ricardo Maurício tomou a posição do Chevrolet #33 ao marcar 1min02s782.

No minuto final, Casagrande fez o segundo melhor tempo, marcando 1min02s779, enquanto Maurício ficou em terceiro e Di Mauro permaneceu na ponta.

Já o Grupo 2 começou com a liderança de Guilherme Salas, com 1min03s527. No entanto, poucos minutos depois, Felipe Massa começou a melhorar o tempo e subiu para a quinta colocação geral, cravando 1min02s907 e assumindo a ponta do segundo pelotão.

No entanto, Felipe Fraga marcou volta rápida de 1min02s766, subindo para a segunda colocação geral e ficando apenas 12 milésimo atrás do companheiro de equipe Di Mauro. Pouco depois, uma bandeira vermelha foi instaurada, paralizando a sessão.

Depois de alguns minutos sem carros na pista, o TL1 foi liberado novamente para 12 minutos restantes de pista. Pouco depois, Lucas Kohl tomou a liderança geral ao cravar 1min02s696.

Com quatro minutos para o fim, Abreu até liderou, mas Muggiati tomou a ponta rapidamente com volta rápida de 1min02s190. Reis ficou em segundo, com 1min02s519, seguido do carro #51, que fechou o top 3.

P # Piloto Melhor Volta
1 38 ZEZINHO MUGGIATI 01:02.190
2 293 LEO REIS 01:02.519
3 51 ATILA ABREU 01:02.611
4 95 LUCAS KOHL 01:02.696
5 11 GAETANO DI MAURO 01:02.754
6 1 FELIPE FRAGA 01:02.766
7 83 GABRIEL CASAGRANDE 01:02.779
8 19 FELIPE MASSA 01:02.790
9 90 RICARDO MAURICIO 01:02.872
10 33 NELSON PIQUET JR 01:02.888
11 121 FELIPE BAPTISTA 01:02.905
12 29 DANIEL SERRA 01:02.937
13 80 ALFREDINHO IBIAPINA 01:02.980
14 27 RENAN GUERRA 01:02.991
15 81 ARTHUR LEIST 01:02.999
16 30 CESAR RAMOS 01:03.003
17 0 CACA BUENO 01:03.021
18 7 SERGIO SETTE CAMARA 01:03.022
19 10 RICARDO ZONTA 01:03.041
20 4 JULIO CAMPOS 01:03.052
21 301 RAFAEL REIS 01:03.063
22 12 LUCAS FORESTI 01:03.097
23 73 ENZO ELIAS 01:03.115
24 8 RAFAEL SUZUKI 01:03.162
25 18 ALLAM KHODAIR 01:03.286
26 111 RUBENS BARRICHELLO 01:03.388
27 444 VICENTE ORIGE 01:03.414
28 21 THIAGO CAMILO 01:03.477
29 85 GUILHERME SALAS 01:03.527
30 22 ANDRE MORAES 01:03.761
31 6 HELIO CASTRONEVES 01:03.842
32 24 FELIPE BARRICHELLO BARTZ --:--:--

