Stock Car: Muggiati é o mais rápido em TL1 marcado por bandeira vermelha em Curvelo

A Stock Car Pro Series retornou a Curvelo (MG) para a oitava etapa da temporada de 2026. As atividades de pista começaram nesta sexta-feira (04) e Zezinho Muggiati, do Team RC, foi o mais rápido do primeiro treino livre.

O primeiro grupo foi para a pista pouco depois das 10h30min da manhã e Muggiati marcou o melhor tempo, com 1min21s057, seguido por Felipe Baptista e Alfredinho Ibiapina.

Quando o segundo grupo foi a pista, Cesar Ramos, Felipe Fraga e Felipe Massa logo se colocaram no top-15, no entanto, a sessão foi interrompida devido a uma bandeira vermelha, retornando com pouco mais de seis minutos no cronômetro.

A sessão foi retomada e vários pilotos conseguiram melhorar os tempos, mas não o suficiente para bater a referência estabelecida por Muggiati, que permaneceu como o mais rápido. Baptista, Ibiapina, Arthur Leist e Ricardo Maurício completaram o top cinco.

TL1 - Curvelo

Pos. Nº Piloto Diferença 1 38 Zezinho Muggiati 01:21.057 2 121 Felipe Baptista +0.170 3 80 Alfredo Ibiapina +0.245 4 81 Arthur Leist +0.360 5 90 Ricardo Maurício +0.462 6 12 Julio Campos +0.480 7 6 Helio Castroneves +0.591 8 21 Thiago Camilo +0.667 9 83 Gabriel Casagrande +0.770 10 22 Aline Marques +0.823 11 3 Enzo Elias +0.864 12 293 Leo Reis +0.999 13 30 Cesar Ramos +1.048 14 1 Felipe Fraga +1.134 15 19 Felipe Massa +1.167 16 12 Lucas Foresti +1.211 17 80 Ricardo Zonta +1.227 18 8 Rafael Suzuki +1.324 19 27 Renan Guerra +1.347 20 20 Sergio Sette Camara +1.370 21 18 Allam Khodair +1.415 22 301 Rafael Reis +1.449 23 11 Gaetano Di Mauro +1.588 24 0 Cacá Bueno +1.601 25 24 Felipe Barrichello Bartz +1.680 26 466 Vicente Orige +1.707 27 29 Daniel Serra +1.709 28 95 Lucas Kohl +1.782

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