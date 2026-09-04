Stock Car: Muggiati é o mais rápido em TL1 marcado por bandeira vermelha em Curvelo
Felipe Baptista e Afredinho Ibiapina completaram o top 3
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Car Pro Series retornou a Curvelo (MG) para a oitava etapa da temporada de 2026. As atividades de pista começaram nesta sexta-feira (04) e Zezinho Muggiati, do Team RC, foi o mais rápido do primeiro treino livre.
O primeiro grupo foi para a pista pouco depois das 10h30min da manhã e Muggiati marcou o melhor tempo, com 1min21s057, seguido por Felipe Baptista e Alfredinho Ibiapina.
Quando o segundo grupo foi a pista, Cesar Ramos, Felipe Fraga e Felipe Massa logo se colocaram no top-15, no entanto, a sessão foi interrompida devido a uma bandeira vermelha, retornando com pouco mais de seis minutos no cronômetro.
A sessão foi retomada e vários pilotos conseguiram melhorar os tempos, mas não o suficiente para bater a referência estabelecida por Muggiati, que permaneceu como o mais rápido. Baptista, Ibiapina, Arthur Leist e Ricardo Maurício completaram o top cinco.
TL1 - Curvelo
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Diferença
|1
|38
|Zezinho Muggiati
|01:21.057
|2
|121
|Felipe Baptista
|+0.170
|3
|80
|Alfredo Ibiapina
|+0.245
|4
|81
|Arthur Leist
|+0.360
|5
|90
|Ricardo Maurício
|+0.462
|6
|12
|Julio Campos
|+0.480
|7
|6
|Helio Castroneves
|+0.591
|8
|21
|Thiago Camilo
|+0.667
|9
|83
|Gabriel Casagrande
|+0.770
|10
|22
|Aline Marques
|+0.823
|11
|3
|Enzo Elias
|+0.864
|12
|293
|Leo Reis
|+0.999
|13
|30
|Cesar Ramos
|+1.048
|14
|1
|Felipe Fraga
|+1.134
|15
|19
|Felipe Massa
|+1.167
|16
|12
|Lucas Foresti
|+1.211
|17
|80
|Ricardo Zonta
|+1.227
|18
|8
|Rafael Suzuki
|+1.324
|19
|27
|Renan Guerra
|+1.347
|20
|20
|Sergio Sette Camara
|+1.370
|21
|18
|Allam Khodair
|+1.415
|22
|301
|Rafael Reis
|+1.449
|23
|11
|Gaetano Di Mauro
|+1.588
|24
|0
|Cacá Bueno
|+1.601
|25
|24
|Felipe Barrichello Bartz
|+1.680
|26
|466
|Vicente Orige
|+1.707
|27
|29
|Daniel Serra
|+1.709
|28
|95
|Lucas Kohl
|+1.782
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