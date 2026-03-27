Relato do treino livre
Stock Car Cascavel

Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Última sessão de treinos livres antecede a classificação de logo mais nesta sexta-feira

Guilherme Longo
Zezinho Muggiati

A Stock Car deu sequência a uma sexta-feira frenética no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, com o segundo treino livre da segunda etapa da temporada 2026. Na ponta, o mesmo resultado do TL1, com Zezinho Mugiatti na ponta.

Em uma sessão de 01h de duração que correu sem maiores problemas, Mugiatti, da RC, foi o mais rápido com 01min01s836, mais de três décimos mais rápido do que sua marca do TL1.

O top 3 andou bem próximo neste TL2, com Nelsinho Piquet colocando a Bandeiras em segundo a 0s028 e Di Mauro com a Eurofarma-RC em terceiro a 0s092. Felipe Massa foi o quarto, a 0s121 e Rafael Suzuki foi o sexto, a 0s197.

O atual campeão, Felipe Fraga, foi o sexto colocado, com Átila Abreu, Arthur Leist, Felipe Baptista e César Ramos fechando a lista dos dez primeiros.

A Stock Car fecha a sexta-feira em Cascavel com a classificação da segunda etapa da temporada 2026. A sessão começa às 16h50, com transmissão no canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o resultado final do TL2 da Stock Car em Cascavel:

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF
1 Z. MUGGIATI TEAM RC 1:01.836
2 N. PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 1:01.864 0.028
3 G. DI MAURO EUROFARMA RC 1:01.928 0.092
4 F. MASSA TIME LUBRAX TMG 1:01.957 0.121
5 R. SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:02.033 0.197
6 F. FRAGA EUROFARMA RC 1:02.075 0.239
7 A. ABREU SCUDERIA BANDEIRAS S 1:02.076 0.240
8 A. LEIST CROWN RACING 1:02.121 0.285
9 F. BAPTISTA STERLING RACING 1:02.166 0.330
10 C. RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:02.202 0.366
11 G. SALAS VALDA-CAVALEIRO SPOR 1:02.254 0.418
12 R. ZONTA FULL TIME GAZOO RACI 1:02.295 0.459
13 A. MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:02.328 0.492
14 E. ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:02.369 0.533
15 A. IBAIPINA FULL TIME GAZOO RACI 1:02.379 0.543
16 S. SETTE CAMARA TEAM RC 1:02.396 0.560
17 L. KOHL CROWN RACING 1:02.408 0.572
18 L. REIS CAR RACING 1:02.442 0.606
19 C. BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:02.465 0.629
20 D. SERRA BLAU MOTORSPORT 1:02.467 0.631
21 G. CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:02.497 0.661
22 R. BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS S 1:02.528 0.692
23 L. FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:02.537 0.701
24 V. ORIGE STERLING RACING 1:02.633 0.797
25 A. KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:02.707 0.871
26 R. REIS CAR RACING 1:02.923 1.087
27 J. CAMPOS TIME LUBRAX TMG 1:02.976 1.140
28 R. GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:02.983 1.147
29 H. CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:03.031 1.195
30 R. MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPOR 1:03.071 1.235
31 T. CAMILO MERCADO LIVRE RACING 1:03.097 1.261

