Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel
Última sessão de treinos livres antecede a classificação de logo mais nesta sexta-feira
A Stock Car deu sequência a uma sexta-feira frenética no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, com o segundo treino livre da segunda etapa da temporada 2026. Na ponta, o mesmo resultado do TL1, com Zezinho Mugiatti na ponta.
Em uma sessão de 01h de duração que correu sem maiores problemas, Mugiatti, da RC, foi o mais rápido com 01min01s836, mais de três décimos mais rápido do que sua marca do TL1.
O top 3 andou bem próximo neste TL2, com Nelsinho Piquet colocando a Bandeiras em segundo a 0s028 e Di Mauro com a Eurofarma-RC em terceiro a 0s092. Felipe Massa foi o quarto, a 0s121 e Rafael Suzuki foi o sexto, a 0s197.
O atual campeão, Felipe Fraga, foi o sexto colocado, com Átila Abreu, Arthur Leist, Felipe Baptista e César Ramos fechando a lista dos dez primeiros.
A Stock Car fecha a sexta-feira em Cascavel com a classificação da segunda etapa da temporada 2026. A sessão começa às 16h50, com transmissão no canal oficial da categoria no YouTube.
Confira o resultado final do TL2 da Stock Car em Cascavel:
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|Z. MUGGIATI
|TEAM RC
|1:01.836
|—
|2
|N. PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:01.864
|0.028
|3
|G. DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:01.928
|0.092
|4
|F. MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|1:01.957
|0.121
|5
|R. SUZUKI
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:02.033
|0.197
|6
|F. FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:02.075
|0.239
|7
|A. ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS S
|1:02.076
|0.240
|8
|A. LEIST
|CROWN RACING
|1:02.121
|0.285
|9
|F. BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:02.166
|0.330
|10
|C. RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:02.202
|0.366
|11
|G. SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPOR
|1:02.254
|0.418
|12
|R. ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACI
|1:02.295
|0.459
|13
|A. MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:02.328
|0.492
|14
|E. ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:02.369
|0.533
|15
|A. IBAIPINA
|FULL TIME GAZOO RACI
|1:02.379
|0.543
|16
|S. SETTE CAMARA
|TEAM RC
|1:02.396
|0.560
|17
|L. KOHL
|CROWN RACING
|1:02.408
|0.572
|18
|L. REIS
|CAR RACING
|1:02.442
|0.606
|19
|C. BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:02.465
|0.629
|20
|D. SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.467
|0.631
|21
|G. CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:02.497
|0.661
|22
|R. BARRICHELLO
|SCUDERIA BANDEIRAS S
|1:02.528
|0.692
|23
|L. FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:02.537
|0.701
|24
|V. ORIGE
|STERLING RACING
|1:02.633
|0.797
|25
|A. KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.707
|0.871
|26
|R. REIS
|CAR RACING
|1:02.923
|1.087
|27
|J. CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|1:02.976
|1.140
|28
|R. GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:02.983
|1.147
|29
|H. CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:03.031
|1.195
|30
|R. MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPOR
|1:03.071
|1.235
|31
|T. CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING
|1:03.097
|1.261
