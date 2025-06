A Vicar, promotora e organizadora da Stock Car, puniu com multa estimada em R$ 100 mil os pilotos Felipe Massa e Bruno Baptista por entrevistas e declarações consideradas “desprestigiosas” à categoria. A informação foi dada pelo jornalista Rafael Lopes do GE e confirmada pelo Motorsport.com.

A multa é estimada em 100 mil reais e será ‘paga’ na suspensão de benefícios que as equipes têm, como ‘descontos’ em pastilhas de freios que utilizam durante a temporada, por exemplo.

Procurados, os pilotos não comentaram o problema com as multas. Assim como na publicação do GE, a Vicar emitiu o seguinte comunicado: “Neste momento, a Vicar se reserva o direito de não comentar detalhes relativos a contratos com participantes de seus campeonatos.”

“É uma frustração o que vem acontecendo com a gente”, disse Massa após a etapa de Cascavel, que gerou a multa”. “A categoria, para ter mudanças no carro, tem que ter a estrutura certa, e a gente vê que não estão fazendo o trabalho da maneira certa. Muitos carros quebrando, uma diferença gigante de uma marca, a Mitsubishi, contra todas as outras. Na corrida de hoje, três Mitsubishi com uma diferença de nem sei os segundos, mas quase meia pista. Isso mostra que tem muito o que fazer para a gente ter condições iguais, todos os pilotos correrem na condição certa. Temos problemas como desgaste humano dos mecânicos virando noite com tantos problemas acontecendo, isso também está sendo um problema muito grande para a equipe. Juntando tudo, é muito frustrante. Desculpa estar falando dessa maneira, mas eu sou um profissional, tenho muitos patrocinadores acreditando no trabalho da equipe, no meu trabalho também. A gente tem que ter a condição de fazer o nosso trabalho da maneira certa."

"A maior culpada disso não é a equipe, mas sim de ter começado o ano com esses carros feitos nas coxas. Essa é verdade”, disse Bruno Baptista ainda com a corrida de Cascavel em andamento. “Não era para ter começado o ano com esses carros. Então, a conta inteira vai para a AudaceTech, que pertence à Stock Car. Muita gente tem rabo preso aqui para ficar falando, mas eu não tenho. É ridículo o que está acontecendo aqui com um orçamento de R$ 5,5 milhões, que é o que custa esse carro.”