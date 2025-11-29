Todas as categorias

Stock Car Brasília

Stock Car: Nelsinho Piquet comanda treino classificatório e é pole em Brasília

Guilherme Salas e Felipe Fraga completaram o top 3 do quali na Capital Federal; Gaetano di Mauro larga em primeiro na sprint de sábado

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Nelsinho Piquet, Brasília

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Nelsinho Piquet, com o Mitsubishi #33 da Scuderia Bandeiras, cravou a volta mais rápida no treino classificatório da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series, com 1min57s657, garantindo a pole position para a corrida principal em casa e no autódromo que leva o nome do seu pai, Nelson Piquet.

Leia também:

Guilherme Salas e Felipe Fraga completaram o top 3 do quali na Capital Federal, enquanto Gaetano di Mauro é pole da prova sprint que ocorre na tarde desse sábado (29).

O primeiro grupo do Q1 começou com Arthur Gama sendo o primeiro a sair dos boxes. Nas tentativas iniciais de voltas rápidas, Átila Abreu assumiu a liderança, com volta de 2min01s495. Com quatro minutos restantes, a sessão teve uma bandeira vermelha por um problema no carro de Allam Khodair, que conseguiu fazer o carro voltar a andar e se encaminhou para os boxes.

No retorno, os pilotos tiveram pouco tempo para aquecer os pneus para tentar uma ou duas voltas rápidas. Outro carro com problema foi o de Helio Castroneves, com "corte de ignição", segundo a transmissão oficial.

Depois da bandeirada final, Rafael Suzuki assumiu a ponta ao marcar 1min59s560, seguido de Felipe Fraga e Guilherme Salas. Eliminados do grupo 1 foram Allam Khodair, Helio Castroneves, Thiago Camilo, Cesar Ramos, Enzo Elias e Vicente Orige

Já no segundo grupo, Felipe Baptista liderou a sessão, com 1min58s946, seguido de Júlio Campos e Felipe Massa. Eliminados do grupo 2 foram Lucas Kohl, Denis Navarro e Gianluca Petecof, além de JP de Oliveira e Bruno Baptista, envolvidos no acidente de sexta-feira (28) e que não irão correr.

Já no Q2, Nelsinho Piquet liderou, cravando 1min58s114, seguido de Felipe Fraga e Guilherme Salas. Além deles, Felipe Baptista, Felipe Massa, Lucas Foresti, Júlio Campos e Rafael Suzuki passaram para a fase final da classificação. Caindo em 12º nessa fase, Gaetano di Mauro será o pole da corrida sprint.

O Q3 começou com Gui Salas na ponta, mas Massa assumiu a liderança nas primeiras tentativas, depois de cravar volta de 1min58s019 e, em seguida, foi o primeiro a abaixar o tempo para a casa de 1min57s, com 1min57s872. Mas, no apagar das luzes, Nelsinho Piquet assumiu a ponta, cravando 1min57s657, seguido de Salas e Fraga.

Após o treino classificatório, Helio Castroneves foi punido por ter quebrado o parque fechado e irá largar do fundo do grid nas duas corridas de Brasília.

Resultado final do treino classificatório de Brasília:

Posição # Piloto Equipe
1 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
2 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS
3 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC
4 19 FELIPE MASSA TMG RACING
5 8 RAFAEL SUZUKI TMG RACING
6 4 JULIO CAMPOS CROWN RACING
7 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL
8 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF
9 83 GABRIEL CASAGRANDE AMATTHEIS VOGEL
10 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT
11 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI
12 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC
13 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO
14 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS
15 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING
16 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING
17 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT
18 38 ZEZINHO MUGGIATI CAR RACING STERLING
19 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS
20 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING
21 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF
22 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO
23 444 VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
24 73 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS
25 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING
26 95 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI
27 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING
28 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT
29 6 HELIO CASTRONEVES A.MATTHEIS MOTORSPORT

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

