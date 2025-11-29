Stock Car: Nelsinho Piquet comanda treino classificatório e é pole em Brasília
Guilherme Salas e Felipe Fraga completaram o top 3 do quali na Capital Federal; Gaetano di Mauro larga em primeiro na sprint de sábado
Nelsinho Piquet, com o Mitsubishi #33 da Scuderia Bandeiras, cravou a volta mais rápida no treino classificatório da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series, com 1min57s657, garantindo a pole position para a corrida principal em casa e no autódromo que leva o nome do seu pai, Nelson Piquet.
Guilherme Salas e Felipe Fraga completaram o top 3 do quali na Capital Federal, enquanto Gaetano di Mauro é pole da prova sprint que ocorre na tarde desse sábado (29).
O primeiro grupo do Q1 começou com Arthur Gama sendo o primeiro a sair dos boxes. Nas tentativas iniciais de voltas rápidas, Átila Abreu assumiu a liderança, com volta de 2min01s495. Com quatro minutos restantes, a sessão teve uma bandeira vermelha por um problema no carro de Allam Khodair, que conseguiu fazer o carro voltar a andar e se encaminhou para os boxes.
No retorno, os pilotos tiveram pouco tempo para aquecer os pneus para tentar uma ou duas voltas rápidas. Outro carro com problema foi o de Helio Castroneves, com "corte de ignição", segundo a transmissão oficial.
Depois da bandeirada final, Rafael Suzuki assumiu a ponta ao marcar 1min59s560, seguido de Felipe Fraga e Guilherme Salas. Eliminados do grupo 1 foram Allam Khodair, Helio Castroneves, Thiago Camilo, Cesar Ramos, Enzo Elias e Vicente Orige
Já no segundo grupo, Felipe Baptista liderou a sessão, com 1min58s946, seguido de Júlio Campos e Felipe Massa. Eliminados do grupo 2 foram Lucas Kohl, Denis Navarro e Gianluca Petecof, além de JP de Oliveira e Bruno Baptista, envolvidos no acidente de sexta-feira (28) e que não irão correr.
Já no Q2, Nelsinho Piquet liderou, cravando 1min58s114, seguido de Felipe Fraga e Guilherme Salas. Além deles, Felipe Baptista, Felipe Massa, Lucas Foresti, Júlio Campos e Rafael Suzuki passaram para a fase final da classificação. Caindo em 12º nessa fase, Gaetano di Mauro será o pole da corrida sprint.
O Q3 começou com Gui Salas na ponta, mas Massa assumiu a liderança nas primeiras tentativas, depois de cravar volta de 1min58s019 e, em seguida, foi o primeiro a abaixar o tempo para a casa de 1min57s, com 1min57s872. Mas, no apagar das luzes, Nelsinho Piquet assumiu a ponta, cravando 1min57s657, seguido de Salas e Fraga.
Após o treino classificatório, Helio Castroneves foi punido por ter quebrado o parque fechado e irá largar do fundo do grid nas duas corridas de Brasília.
Resultado final do treino classificatório de Brasília:
|Posição
|#
|Piloto
|Equipe
|1
|33
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|2
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|3
|88
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|4
|19
|FELIPE MASSA
|TMG RACING
|5
|8
|RAFAEL SUZUKI
|TMG RACING
|6
|4
|JULIO CAMPOS
|CROWN RACING
|7
|12
|LUCAS FORESTI
|AMATTHEIS VOGEL
|8
|121
|FELIPE BAPTISTA
|CAR RACING KTF
|9
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|AMATTHEIS VOGEL
|10
|10
|RICARDO ZONTA
|RCM MOTORSPORT
|11
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|12
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|13
|111
|RUBENS BARRICHELLO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|14
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|15
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|16
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING STERLING
|17
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|18
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|CAR RACING STERLING
|19
|51
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS
|20
|9
|ARTHUR GAMA
|FT GAZOO RACING
|21
|101
|GIANLUCA PETECOF
|CAR RACING KTF
|22
|5
|DENIS NAVARRO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|23
|444
|VICENTE ORIGE
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|24
|73
|ENZO ELIAS
|SCUDERIA BANDEIRAS
|25
|30
|CESAR RAMOS
|IPIRANGA RACING
|26
|95
|LUCAS KOHL
|SCUDERIA CHIARELLI
|27
|21
|THIAGO CAMILO
|IPIRANGA RACING
|28
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|29
|6
|HELIO CASTRONEVES
|A.MATTHEIS MOTORSPORT
