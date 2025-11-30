Todas as categorias

Relato da corrida
Stock Car Brasília

Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília

Felipe Fraga e Lucas Foresti completaram o pódio na prova de domingo no Autódromo Internacional Nelson Piquet

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Nelsinho Piquet, Brasília

Foto de: Jose Mario Dias

Nelsinho Piquet, que corre com o Mitsubishi #33 da Scuderia Bandeiras, permaneceu na ponta e venceu a corrida principal da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series, a sua prova de casa. Felipe Fraga e Lucas Foresti completaram o pódio na prova de domingo no Autódromo Internacional Nelson Piquet.

Leia também:

Com o resultado, a grande decisão fica para a Grande Final, disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, no dia 14 de dezembro.

Como foi a corrida?

Nelsinho Piquet largou bem e abriu grande vantagem para Gui Salas e Felipe Fraga, enquanto Rafael Reis escapou da pista e passou pela caixa de brita, mas sem grandes problemas.

Com 48 minutos para o fim, Zezinho Muggiati e Lucas Kohl bateram e rodaram dentro da pista, mas sem o safety car ir para a pista. Kohl foi para a garagem para abandonar a prova e Muggiati foi punido com um drive through pelos boxes pelo incidente. Enquanto isso, Rafael Suzuki também foi punido com um drive through, mas por queima de largada.

Enquanto Piquet abria mais de dois segundos para Salas, que liderava uma fila de carros com Fraga, Massa e Júlio Campos.

Com 43 minutos restantes, Rubens Barrichelo fez uma boa ultrapassagem em cima de Felipe Baptista, assumindo a 10ª colocação na corrida de Brasília. Momentos depois, Nelsinho Piquet seguia aumentando a vantagem na liderança, chegando na casa de mais de 4s de diferença para Salas, ainda pressionado por Fraga.

Com 36 minutos para o fim, Piquet foi para os boxes, seguido por todo o pelotão da frente. Entre quem permaneceu na pista, Massa assumiu a liderança. Com 31 minutos restantes, Massa também foi para os boxes e conseguiu voltar logo atrás de Fraga, no grupo que já havia parado. Por isso, Felipe Baptista assumiu a ponta, ainda sem a parada obrigatória.

Com 22 minutos restantes, Felipe Baptista continuava na pista, tentando abrir vantagem para Piquet e tentar realizar a parada sem perder a posição para o pelotão da frente. Enquanto isso, Allam Khodair e, em outro momento, Enzo Elias escaparam da pista, mas sem problemas.

Mas, faltando 18 para a bandeira quadriculada, Baptista foi para os boxes para completar a parada obrigatória, voltando na oitava colocação, atrás de Campos. Com isso, Piquet reassumiu a ponta da prova.

No entanto, dois minutos depois, o carro de Vicente Orige parou, causando a entrada do safety car faltando um quarto de hora para a bandeirada final. Helio Castroneves e Gabriel Casagrande abandonaram a prova.

Faltando 10 minutos para o fim, Piquet relargou bem e permaneceu na ponta, enquanto Fraga era perseguido por Massa na disputa pela segunda colocação. Gaetano di Mauro, que ainda segue na luta pelo título com o companheiro de equipe Fraga, era pressionado por Átila Abreu na briga pelo 10ª lugar.

Nos cinco minutos finais, Arthur Leist e Denis Navarro estacionaram o carro e abandonaram a prova, mas sem causar safety car. Enquanto isso, Piquet abria mais de dois segundos de vantagem para Fraga nas duas voltas finais. Outro carro que abandonou foi o de Daniel Serra.

Com segurança, Piquet garantiu a vitória, seguido de Fraga e Lucas Foresti, que assumiu a terceira colocação depois de Massa ter problemas nas últimas curvas.

Posição (Pos) Número (#) Piloto (Driver) Equipe (Team)
1 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
2 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC
3 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL
4 4 JULIO CAMPOS CROWN RACING
5 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS
6 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT
7 19 FELIPE MASSA TMG RACING
8 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF
9 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI
10 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC
11 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS
12 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO
13 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS
14 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING
15 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT
16 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING
17 73 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS
18 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF
19 8 RAFAEL SUZUKI TMG RACING
20 38 ZEZINHO MUGIATTI CAR RACING STERLING
21 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING
22 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING
23 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT
24 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING
25 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO

Não concluiram:

  • Vicente Orige, Lucas Kohl, Helio Castroneves e Gabriel Casagrande

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

