Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília
Felipe Fraga e Lucas Foresti completaram o pódio na prova de domingo no Autódromo Internacional Nelson Piquet
Nelsinho Piquet, que corre com o Mitsubishi #33 da Scuderia Bandeiras, permaneceu na ponta e venceu a corrida principal da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series, a sua prova de casa. Felipe Fraga e Lucas Foresti completaram o pódio na prova de domingo no Autódromo Internacional Nelson Piquet.
Com o resultado, a grande decisão fica para a Grande Final, disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, no dia 14 de dezembro.
Como foi a corrida?
Nelsinho Piquet largou bem e abriu grande vantagem para Gui Salas e Felipe Fraga, enquanto Rafael Reis escapou da pista e passou pela caixa de brita, mas sem grandes problemas.
Com 48 minutos para o fim, Zezinho Muggiati e Lucas Kohl bateram e rodaram dentro da pista, mas sem o safety car ir para a pista. Kohl foi para a garagem para abandonar a prova e Muggiati foi punido com um drive through pelos boxes pelo incidente. Enquanto isso, Rafael Suzuki também foi punido com um drive through, mas por queima de largada.
Enquanto Piquet abria mais de dois segundos para Salas, que liderava uma fila de carros com Fraga, Massa e Júlio Campos.
Com 43 minutos restantes, Rubens Barrichelo fez uma boa ultrapassagem em cima de Felipe Baptista, assumindo a 10ª colocação na corrida de Brasília. Momentos depois, Nelsinho Piquet seguia aumentando a vantagem na liderança, chegando na casa de mais de 4s de diferença para Salas, ainda pressionado por Fraga.
Com 36 minutos para o fim, Piquet foi para os boxes, seguido por todo o pelotão da frente. Entre quem permaneceu na pista, Massa assumiu a liderança. Com 31 minutos restantes, Massa também foi para os boxes e conseguiu voltar logo atrás de Fraga, no grupo que já havia parado. Por isso, Felipe Baptista assumiu a ponta, ainda sem a parada obrigatória.
Com 22 minutos restantes, Felipe Baptista continuava na pista, tentando abrir vantagem para Piquet e tentar realizar a parada sem perder a posição para o pelotão da frente. Enquanto isso, Allam Khodair e, em outro momento, Enzo Elias escaparam da pista, mas sem problemas.
Mas, faltando 18 para a bandeira quadriculada, Baptista foi para os boxes para completar a parada obrigatória, voltando na oitava colocação, atrás de Campos. Com isso, Piquet reassumiu a ponta da prova.
No entanto, dois minutos depois, o carro de Vicente Orige parou, causando a entrada do safety car faltando um quarto de hora para a bandeirada final. Helio Castroneves e Gabriel Casagrande abandonaram a prova.
Faltando 10 minutos para o fim, Piquet relargou bem e permaneceu na ponta, enquanto Fraga era perseguido por Massa na disputa pela segunda colocação. Gaetano di Mauro, que ainda segue na luta pelo título com o companheiro de equipe Fraga, era pressionado por Átila Abreu na briga pelo 10ª lugar.
Nos cinco minutos finais, Arthur Leist e Denis Navarro estacionaram o carro e abandonaram a prova, mas sem causar safety car. Enquanto isso, Piquet abria mais de dois segundos de vantagem para Fraga nas duas voltas finais. Outro carro que abandonou foi o de Daniel Serra.
Com segurança, Piquet garantiu a vitória, seguido de Fraga e Lucas Foresti, que assumiu a terceira colocação depois de Massa ter problemas nas últimas curvas.
|Posição (Pos)
|Número (#)
|Piloto (Driver)
|Equipe (Team)
|1
|33
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|2
|88
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|3
|12
|LUCAS FORESTI
|AMATTHEIS VOGEL
|4
|4
|JULIO CAMPOS
|CROWN RACING
|5
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|6
|10
|RICARDO ZONTA
|RCM MOTORSPORT
|7
|19
|FELIPE MASSA
|TMG RACING
|8
|121
|FELIPE BAPTISTA
|CAR RACING KTF
|9
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|10
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|11
|51
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS
|12
|111
|RUBENS BARRICHELLO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|13
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|14
|9
|ARTHUR GAMA
|FT GAZOO RACING
|15
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|16
|30
|CESAR RAMOS
|IPIRANGA RACING
|17
|73
|ENZO ELIAS
|SCUDERIA BANDEIRAS
|18
|101
|GIANLUCA PETECOF
|CAR RACING KTF
|19
|8
|RAFAEL SUZUKI
|TMG RACING
|20
|38
|ZEZINHO MUGIATTI
|CAR RACING STERLING
|21
|21
|THIAGO CAMILO
|IPIRANGA RACING
|22
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING STERLING
|23
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|24
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|25
|5
|DENIS NAVARRO
|FULL TIME/CAVALEIRO
Não concluiram:
- Vicente Orige, Lucas Kohl, Helio Castroneves e Gabriel Casagrande
