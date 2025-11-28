Stock Car: Nelsinho Piquet e Scuderia Bandeiras renovam parceria para 2026
Piloto estará ao lado de Átila Abreu, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi no ano que vem
Uma semana após confirmar a chegada de Rubens Barrichello, a Scuderia Bandeiras confirmou na noite desta quinta-feira a renovação da parceria com Nelsinho Piquet para a temporada 2026 Stock Car Pro Series. O anúncio foi divulgado em Brasília, na Fazenda Piquet, durante a apresentação do layout especial que Piquet utilizará em sua etapa de casa neste fim de semana.
"Estou muito feliz em poder continuar esse trabalho maravilhoso que a equipe tem feito", destacou. "E pensar que 11 meses atras não tinha nada e hoje a equipe já venceu, possui sete pódios, e está brigando pelo campeonato. Sabendo como a Stock é competitiva, conseguir fazer tudo o que foi feito é incrível. Estou muito feliz em estar com essa família em 26", completou.
Piloto e CEO da Scuderia Bandeiras, Átila Abreu celebrou a extensão da parceria com o velho amigo: "Da nossa parte, estamos muito contentes com a renovação, o Nelsinho é um cara que gosto e conheço bem quando rolava a corrida de convidados ele era minha dupla e no ano que vem certamente vai dar mais trabalho do que já vem dando nesta temporada. O ano que vem nem começou e já está prometendo muito."
A Stock Car Pro Series disputa neste fim de semana na Capital Federal a 11ª e penúltima etapa da temporada 2025.
