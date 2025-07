Vitória de Nelsinho Piquet na corrida principal da Stock Car no Velocitta. Depois de duelar ferrenhamente com Gabriel Casagrande e Gaetano di Mauro, o piloto da Scuderia Bandeiras conseguiu levar o triunfo para casa - a quarta desde que estreou na categoria.

Di Mauro foi o segundo colocado e Arthus Leist completou o pódio depois de superar Felipe Fraga nos minutos finais da prova. Com a vitória de Nelsinho, a Bandeiras sai do Velocitta com um triunfo na sprint e um na corrida principal.

Felipe Baptista, que era o pole e teve problemas antes mesmo da largada, cruzou a linha de chegada entre os dez primeiros colocados. Hélio Castroneves sofreu novamente com o carro e abandonou a corrida.

A corrida

Antes mesmo da largada ser liberada, o carro do pole position Felipe Baptista precisou ser rebocado para os boxes porque não ligava devido a um problema no câmbio e, por isso, não estava apto para fazer a prova de apresentação. Quando as luzes vermelhas se apagaram, Ricardo Maurício acabou sendo atingido e um pedaço do carro saiu voando.

Lá na frente, Gabriel Casagrande conseguiu superar Nelsinho Piquet e assumir a segunda colocação. Com pouco menos de 10 minutos de prova, Rafael Reis sofreu um acidente feio na reta dos boxes. Por conta disso, a bandeira amarela foi acionada e o safety car entrou na pista.

Com pouco mais de 30 minutos no cronômetro a corrida foi retomada e a briga Piquet/Casagrande seguiu a todo vapor com Nelsinho colocando de lado e conseguindo superar o tricampeão. Com o problema de F. Baptista, Átila Abreu era o líder da prova, mas, com pouco mais da metade feita, Abreu teve problemas e precisou ir aos boxes.

Restando 27 minutos, Casagrande fez sua parada para tentar surpreender Nelsinho e assumir a liderança. Logo na sequência, grande parte do grid também fizeram a parada. Dois minutos depois, Piquet Jr entrou nos boxes.

Faltando 20 minutos para bandeirada, Felipe Massa teve problemas com a roda do carro, que acabou se soltando, e o ex-F1 precisou abandonar. Brigando pela vitória, Gaetani di Mauro entrou em um embate insano com Nelsinho Piquet. Os dois colocaram lado a lado, com Piquet chegando a sair da pista, mas o representante da Scuderia Bandeiras levou a melhor.

O safety car precisou entrar novamente na pista por conta do carro de Helinho Castroneves que começou a vazar fluído - 'coroando' um fim de semana complicado para o piloto. Antes da 'paralisação', Casagrande começou a ficar lento na pista perdendo rendimento de forma clara.

Na reta final, Felipe Fraga acabou errando 'de graça' e Arthur Leist aproveitou a bobeada para pegar o último lugar no pódio - quebrando a dobradinha da Eurofarma.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Voltas Tempo Total Média (km/h) Diferença Melhor Volta Vel. Melhor Volta (km/h) Paradas 1 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras Sports Q 32 51:56.584 127,27 – 1:29.551 138,41 1 2 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC Q 32 51:58.797 127,18 +2.213 1:29.283 138,83 1 3 81 Arthur Leist Crown Racing S 32 52:00.843 127,09 +4.259 1:29.854 137,94 1 4 88 Felipe Fraga Eurofarma RC Q 32 52:03.642 126,98 +7.058 1:29.459 138,55 1 5 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras A 32 52:07.134 126,84 +10.550 1:30.059 137,63 1 6 12 Lucas Foresti AMattheis Vogel A 32 52:08.756 126,77 +12.172 1:29.773 138,07 1 7 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing S 32 52:09.070 126,76 +12.486 1:30.422 137,08 1 8 111 Rubens Barrichello Full Time/Cavaleiro S 32 52:11.560 126,66 +14.976 1:30.489 136,98 1 9 121 Felipe Baptista Car Racing KTF Q 32 52:13.699 126,57 +17.115 1:29.375 138,68 1 10 8 Rafael Suzuki TMG Racing A 32 52:14.349 126,54 +17.765 1:30.180 137,45 1 11 29 Daniel Serra Blau Motorsport Q 32 52:14.722 126,53 +18.138 1:30.546 136,89 1 12 7 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing S 32 52:15.520 126,50 +18.936 1:30.827 136,47 1 13 18 Allam Khodair Blau Motorsport Q 32 52:16.202 126,47 +19.618 1:29.882 137,90 1 14 38 Zezinho Muggiati Car Racing Sterling S 32 52:16.568 126,46 +19.984 1:30.020 137,69 1 15 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli A 32 52:16.864 126,44 +20.280 1:30.184 137,44 1 16 5 Denis Navarro Full Time/Cavaleiro S 32 52:17.182 126,43 +20.598 1:30.740 136,60 1 17 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Q 32 52:17.491 126,42 +20.907 1:30.526 136,92 1 18 90 Ricardo Mauricio Valda Cavaleiro Sports A 32 52:19.983 126,32 +23.399 1:30.248 137,34 1 19 95 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli A 32 52:21.073 126,27 +24.489 1:30.166 137,47 1 20 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel A 32 52:21.555 126,25 +24.971 1:29.723 138,15 1 21 444 Vicente Orige Scuderia Bandeiras Sports Q 32 52:23.154 126,19 +26.570 1:30.291 137,28 1 22 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing S 32 52:23.689 126,17 +27.105 1:29.717 138,15 1 23 4 Julio Campos Crown Racing S 32 52:26.247 126,07 +29.663 1:29.957 137,79 1 24 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Q 28 46:33.607 124,23 4 voltas 1:29.970 137,77 2 25 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing S 25 42:26.135 121,70 7 voltas 1:30.508 136,95 2

Não completaram a prova

# Piloto Equipe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Vel. Melhor Volta (km/h) Paradas 6 Helio Castroneves AMattheis Motorsport 19 31:37.508 13 voltas 1:30.167 137,47 1 19 Felipe Massa TMG Racing 16 26:42.908 16 voltas 1:30.157 137,48 1 51 Atila Abreu Scuderia Bandeiras 11 20:32.537 21 voltas 1:30.439 137,05 3 85 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports 10 18:27.451 22 voltas 1:30.969 136,25 2 101 Gianluca Petecof Car Racing KTF 9 15:55.687 23 voltas 1:31.467 135,51 1 301 Rafael Reis Car Racing Sterling 3 4:46.868 29 voltas 1:31.564 135,37 0

