Nelsinho Piquet disputa neste fim de semana a quarta etapa da Stock Pro Series, no Velocitta, em Mogi Guaçu. O primeiro campeão mundial da Fórmula E chega ao interior de São Paulo motivado, em busca do top-10 no campeonato e um bom resultado para a equipe TMG Racing.

Localizada em Americana, a TMG Racing está a menos de 100 km do Velocitta, é considerada a corrida de “casa” para a equipe. O bom retrospecto do time na pista, com três vitórias e cinco pódios, também anima o piloto do Toyota Gazoo Racing #33.

O traçado do Velocitta tem 3.443 metros de extensão, é a mais travada do calendário, por isso a classificação será muito importante para o resultado das duas corridas.

Nelsinho Piquet já conquistou um top-10 na corrida 1 de Goiânia e viu o pódio escapar de suas mãos na corrida 2 da mesma etapa, com a quebra do acelerador quando ocupava um lugar entre os três melhores.

A etapa do Velocitta prevê um shakedown e treino livre na sexta-feira, treino livre e classificação no sábado e duas corridas no domingo.

“O objetivo é recuperar os pontos que ficaram para trás em Goiânia e no Rio de Janeiro e entrar no top-10 do campeonato. A TMG Racing tem um bom histórico neste autódromo e estamos evoluindo ao longo do ano, então agora é hora de recuperarmos pontos e evoluir na competição”, disse Nelsinho.

