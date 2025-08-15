Stock Car: Petecof lidera primeiro treino livre em Curvelo

Gianluca Petecof, do Mitsubishi #101 da Car Racing KTF, liderou o primeiro treino livre da etapa de Curvelo da Stock Car 2025, cravando tempo de 1min21s791. Guilherme Salas, com 1min21s569, e Átila Abreu, com 1min21s641, completaram o top 3 da sessão de abertura no Circuito dos Cristais. Do grupo 1, Júlio Campos liderou, com 1min21s791.

No primeiro grupo, Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, conseguiu fazer bons tempos e diminuir de 1min22s012 para 1min21s891, liderando a sessão inicial.

No entanto, Júlio Campos, da Crown, conseguiu tomar a ponta da tabela, com volta rápida de 1min21s791. Faltando seis minutos para o fim dos trinta minutos do grupo 1, uma bandeira vermelha foi instaurada, pausando o cronômetro.

Nos minutos finais, Bruno Baptista, da RCM, foi superado por Rafael Suzuki e Felipe Baptista, com o piloto da Car Racing KTF completando o top 3 da primeira parte do TL1 em terceiro lugar, com 1min21s942.

Já no segundo grupo, Lucas Kohl e Ricardo Zonta, começaram bem, ficando com o sétimo e o oitavo tempo da tabela geral nos primeiros minutos.

Faltando 18 voltas no relógio, César Ramos, da Ipiranga Racing, assumiu o segundo lugar geral, com 1min21s809, 0s018 atrás de César Campos. Momentos depois, Ramos superou Campos, cravando 1min21s668, com Gianluca Petecof assumindo o top 2.

Com cinco minutos restantes, Átila Abreu, da Scuderia Bandeiras, assumiu a ponta, com 1min21s641. No entanto, Gui Salas, da Cavaleiro Sports, e, depois, Petecof, com 1min21s791, assumiu a ponta da tabela.

“Tivemos um começo muito bom e é sempre agradável quando colocamos o carro na pista e, logo de cara, já desempenha bem", disse Petecof. "A equipe fez um ótimo trabalho, sentimos que o carro era muito bom e fizemos retoques muito pequenos, sem atrapalhar o que já está funcionando. Agora é fazer mais alguns ajustes para ver qual o melhor acerto para a classificação e, se tudo der certo, estaremos brigando pela ponta o final de semana inteiro.”

