Stock Car: Petecof segura Di Mauro e vence sprint em Cascavel

A vitória da primeira corrida sprint da Stock Car na temporada 2025 ficou com Gianluca Petecof. Gaetano di Mauro foi o segundo colocado e Guilherme Salas completou o pódio, curiosamente formado apenas por pilotos com nome que inicia com a letra 'G'.

Com o grid invertido em relação à prova principal, que acontece no domingo, o pole Felipe Fraga cruzou a linha de chegada em sétimo lugar.

A corrida

Antes mesmo da largada ter sido dada, Arthur Leist teve problemas. O carro do piloto não ligou e ele precisou ser retirado do grid. Começando na pole, Rafael Suzuki manteve a posição abrindo uma diferença confortável para o segundo colocado, Ricardo Zonta.

Só que a tranquilidade não demorou muito, algumas voltas depois, Zonta se aproximou de Suzuki começando uma caça ao piloto da TMG. Contudo, ao fazer essa aproximação, não viu a chegada de Gianluca Petecof e foi superado. Pouco depois, Petecof não deixou Suzuki 'respirar, colocou de lado e assumiu a liderança.

Zonta também aproveitou a queda de rendimento de Suzuki - por conta de um pneu furado - e ocupou o segundo lugar. Logo na sequência, a janela de boxes abriu e praticamente todo o grid entrou para fazer a mudança. Na saída, três carros ficaram lado a lado disputando espaço, sendo Rubinho Barrichello, Gabriel Casagrande e Daniel Serra.

Restando 17 minutos para o fim, o carro de Zonta foi ficando lento na pista, logo após a saída dos boxes. Logo depois, o carro de César Ramos também foi perdendo o ritmo lentamente por conta de uma furada de pneu.

Os 10 minutos finais ficaram marcados pela 'troca' de tempo entre o líder Petecof e Gaetano di Mauro que tentava se aproximar. Um pouco mais atrás, Casagrande vinha 'quente' na busca pelo último lugar do pódio. Permanecendo assim até a bandeira quadriculada.

Resultado sprint - Cascavel

1 - Gianluca Petecof

2 - Gaetano di Mauro

3 - Guilherme Salas

4 - Gabriel Casagrande

5 - Nelsinho Piquet

6 - Zezinho Muggiati

7 - Felipe Fraga

8 - Felipe Baptista

9 - Rubinho Barrichello

10 - Denis Navarro

11 - Enzo Elias

12 - Cacá Bueno

13 - Ricardo Maurício

14 - Júlio Campos

15 - Thiago Camilo

16 - Felipe Massa

17 - Lucas Foresti

18 - Rafael Suzuki

19 - Vicente Orige

20 - Rafael Reis

21 - Arthur Gama

22 - Lucas Kohl

23 - Átila Abreu

24 - Allam Khodaie

25 - Daniel Serra

26 - JP de Oliveira

DNF - César Ramos, Ricardo Zonta, Bruno Baptista

DNS - Arthur Leist

