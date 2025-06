A Stock Car realizou a terceira etapa do campeonato de 2025, desta vez no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). A tônica das discussões do paddock segue sendo o novo carro que a categoria adotou em 2025.

A parte mais sensível e que gerou muitas críticas dos pilotos foi o motor. A própria Vicar, empresa que gere e promove a Stock, identificou um problema eletrônico crônico na gestão da turbina do motor, que estava gerando superaquecimento e a consequente quebra do equipamento. Como este problema era visto com maior intensidade durante pit stops, ficou decidido que a corrida deste domingo teria 10 minutos a menos (de 50 minutos para 40) e sem a obrigatoriedade das paradas.

Mesmo assim, tanto no sábado quanto no domingo, o clima de insatisfação continuou, com parte dos competidores utilizando as redes sociais para reclamar ou usando suas próprias assessorias de imprensa.

“Bom pessoal, fim de mais uma corrida da nossa querida Stop Car”, disse Gabriel Casagrande, tricampeão da categoria em um post no Instagram. “Muitos carros parando na pista mais uma vez, o nosso foi mais um desses, (é) muito triste, frustrante, para variar mais um problema, eu só consigo pedir desculpas a todos vocês, eu achei de verdade que hoje seria um dia diferente, ganhei uma posição na pista, eu cheguei a estar até em sexto, se eu não me engano, mas era só porque os outros pilotos estavam abandonando. Infelizmente, a gente está passando por isso, vamos continuar torcendo pra que seja resolvido da melhor maneira, da maneira mais rápida, e vamos continuar fazendo a nossa parte aqui como piloto, como equipe, só tenho que agradecer a torcida de vocês, ao apoio de todos vocês, dos patrocinadores pelas palavras de carinho e bora pra próxima, vamos ver ainda quanto tempo isso aí vai durar.”

Felipe Massa gravou um vídeo para as redes sociais reiterando que em cinco corridas em 2025 foram cinco quebras, com 'participação especial' do chefe da equipe TMG, Thiago Meneghel.

Ricardo Zonta, ex-piloto da F1, também foi um dos que reclamaram após a etapa: “Infelizmente tenho que repetir o que falei no sábado: uma pena mais uma quebra. Vamos trabalhar para voltar mais fortes na próxima etapa e fazer tudo que temos ao nosso alcance para colocar a Shell onde costumamos levar a marca nos últimos anos.”

Estreante na Stock Car 2025, Vicente Orige desabafou no sábado.

“Dia péssimo para mim, infelizmente meu motor vem com baixo desempenho desde a corrida 2 de Cascavel, na classificação hoje pela manhã fiquei em penúltimo e revolvi trocar o motor que é fornecido pela organização do evento. Motor novo instalado quase na hora da largada, fomos para o box aberto, 10 minutos de aquecimento antes de ir para o grid, infelizmente a turbina do motor novo quebrou em apenas 6 voltas, ainda parei no grid de largada, tentamos arrumar mas não teve jeito e acabei nem largando.”

Bruno Baptista, que não falou sobre este assunto à imprensa neste fim de semana, após ele e Felipe Massa serem multados em R$ 100 mil pelas declarações dadas em Cascavel, na segunda etapa do campeonato, apareceu com uma fita na boca durante a execução do hino nacional brasileiro.

O Motorsport.com procurou a Vicar para esclarecimentos, que peferiu não se pronunciar sobre estes assuntos no momento.

