Stock Car: Piquet é o mais rápido antes do quali em Curvelo
Ex-F1 superou Julio Campos por apenas seis milésimos no segundo treino livre desta sexta-feira
Nelsinho Piquet foi o mais rápido no segundo treino livre da etapa inaugural da Stock Car em 2026, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais.
O piloto da Scuderia Bandeiras fez 1min21s017, que também é a melhor marca do fim de semana até agora. Ele superou Julio Campos em apenas seis milésimos de segundo, com ambos cravando seus melhores tempos já nos minutos finais da sessão.
Sérgio Sette Câmara, que estreia como piloto da Stock Car em tempo integral, foi o terceiro colocado, a 0s119 de Nelsinho. A dupla da Eurofarma veio logo na sequência, com Felipe Fraga e Gaetano di Mauro, na quarta e quinta posições, respectivamente.
Ainda nesta sexta-feira, às 16h10, acontece o treino classificatório da etapa de Curvelo da Stock Car.
Resultado
|Pos. Nº
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Dif.
|1 33
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:21.017
|2 4
|JULIO CAMPOS
|TMG RACING
|1:21.023
|0,006
|3 7
|SERGIO SETTE CAMARA
|RCM MOTORSPORT
|1:21.142
|0,125
|4 1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:21.170
|0,153
|5 11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:21.208
|0,191
|6 38
|ZEZINHO MUGGIATI
|RCM MOTORSPORT
|1:21.303
|0,286
|7 83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:21.318
|0,301
|8 85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:21.385
|0,368
|9 29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:21.394
|0,377
|10 73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:21.409
|0,392
|11 18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:21.470
|0,453
|12 444
|VICENTE ORIGE
|CAR RACING TEAM
|1:21.472
|0,455
|13 8
|RAFAEL SUZUKI
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:21.517
|0,500
|14 12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:21.590
|0,573
|15 19
|FELIPE MASSA
|TMG RACING
|1:21.611
|0,594
|16 0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:21.709
|0,692
|17 293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|1:21.739
|0,722
|18 301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|1:21.750
|0,733
|19 21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|1:21.784
|0,767
|20 80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:21.828
|0,811
|21 90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:21.842
|0,825
|22 111
|RUBENS BARRICHELLO
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|1:21.866
|0,849
|23 95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|1:21.872
|0,855
|24 30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:21.918
|0,901
|25 121
|FELIPE BAPTISTA
|CAR RACING TEAM
|1:21.935
|0,918
|26 51
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|1:22.142
|1,125
|27 81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1:22.150
|1,133
|28 6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:22.259
|1,242
|29 27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:22.343
|1,326
|30 10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:22.385
|1,368
|31 22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:23.532
|2,515
|32 24
|FELIPE BARTZ
|RTR SPORT TEAM
|1:24.019
|3,002
