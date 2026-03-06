Stock Car: Piquet é o mais rápido antes do quali em Curvelo

Nelsinho Piquet foi o mais rápido no segundo treino livre da etapa inaugural da Stock Car em 2026, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais.

O piloto da Scuderia Bandeiras fez 1min21s017, que também é a melhor marca do fim de semana até agora. Ele superou Julio Campos em apenas seis milésimos de segundo, com ambos cravando seus melhores tempos já nos minutos finais da sessão.

Sérgio Sette Câmara, que estreia como piloto da Stock Car em tempo integral, foi o terceiro colocado, a 0s119 de Nelsinho. A dupla da Eurofarma veio logo na sequência, com Felipe Fraga e Gaetano di Mauro, na quarta e quinta posições, respectivamente.

Ainda nesta sexta-feira, às 16h10, acontece o treino classificatório da etapa de Curvelo da Stock Car.

Resultado

Pos. Nº Piloto Equipe Tempo Dif. 1 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.017 2 4 JULIO CAMPOS TMG RACING 1:21.023 0,006 3 7 SERGIO SETTE CAMARA RCM MOTORSPORT 1:21.142 0,125 4 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:21.170 0,153 5 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:21.208 0,191 6 38 ZEZINHO MUGGIATI RCM MOTORSPORT 1:21.303 0,286 7 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:21.318 0,301 8 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.385 0,368 9 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:21.394 0,377 10 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:21.409 0,392 11 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:21.470 0,453 12 444 VICENTE ORIGE CAR RACING TEAM 1:21.472 0,455 13 8 RAFAEL SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.517 0,500 14 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:21.590 0,573 15 19 FELIPE MASSA TMG RACING 1:21.611 0,594 16 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:21.709 0,692 17 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:21.739 0,722 18 301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:21.750 0,733 19 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:21.784 0,767 20 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:21.828 0,811 21 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.842 0,825 22 111 RUBENS BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:21.866 0,849 23 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:21.872 0,855 24 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:21.918 0,901 25 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING TEAM 1:21.935 0,918 26 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:22.142 1,125 27 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:22.150 1,133 28 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:22.259 1,242 29 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:22.343 1,326 30 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:22.385 1,368 31 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:23.532 2,515 32 24 FELIPE BARTZ RTR SPORT TEAM 1:24.019 3,002

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!