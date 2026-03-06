Pular para o conteúdo principal

Stock Car Curvelo

Stock Car: Piquet é o mais rápido antes do quali em Curvelo

Ex-F1 superou Julio Campos por apenas seis milésimos no segundo treino livre desta sexta-feira

Redação Motorsport.com
Editado:
Nelsinho Piquet

Nelsinho Piquet foi o mais rápido no segundo treino livre da etapa inaugural da Stock Car em 2026, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais.

Leia também:

O piloto da Scuderia Bandeiras fez 1min21s017, que também é a melhor marca do fim de semana até agora. Ele superou Julio Campos em apenas seis milésimos de segundo, com ambos cravando seus melhores tempos já nos minutos finais da sessão.

Sérgio Sette Câmara, que estreia como piloto da Stock Car em tempo integral, foi o terceiro colocado, a 0s119 de Nelsinho. A dupla da Eurofarma veio logo na sequência, com Felipe Fraga e Gaetano di Mauro, na quarta e quinta posições, respectivamente.

Ainda nesta sexta-feira, às 16h10, acontece o treino classificatório da etapa de Curvelo da Stock Car.

Resultado

Pos.  Nº Piloto Equipe Tempo Dif.
1      33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.017  
2        4 JULIO CAMPOS TMG RACING 1:21.023 0,006
3        7 SERGIO SETTE CAMARA RCM MOTORSPORT 1:21.142 0,125
4        1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:21.170 0,153
5      11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:21.208 0,191
6      38 ZEZINHO MUGGIATI RCM MOTORSPORT 1:21.303 0,286
7      83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:21.318 0,301
8      85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.385 0,368
9      29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:21.394 0,377
10      73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:21.409 0,392
11      18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:21.470 0,453
12   444 VICENTE ORIGE CAR RACING TEAM 1:21.472 0,455
13        8 RAFAEL SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.517 0,500
14      12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:21.590 0,573
15      19 FELIPE MASSA TMG RACING 1:21.611 0,594
16        0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:21.709 0,692
17   293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:21.739 0,722
18   301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:21.750 0,733
19      21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:21.784 0,767
20      80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:21.828 0,811
21      90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.842 0,825
22   111 RUBENS BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:21.866 0,849
23      95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:21.872 0,855
24      30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:21.918 0,901
25   121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING TEAM 1:21.935 0,918
26      51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:22.142 1,125
27      81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:22.150 1,133
28        6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:22.259 1,242
29      27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:22.343 1,326
30      10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:22.385 1,368
31      22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:23.532 2,515
32      24 FELIPE BARTZ RTR SPORT TEAM 1:24.019 3,002

 

