Stock Car: Piquet segura Fraga e vence corrida principal de Cuiabá
Daniel Serra completou o pódio da corrida na capital do Mato Grosso
Nelsinho Piquet, Felipe Fraga, Cuiabá
Foto de: Rafael Gagliano
Nelsinho Piquet, com o Chevrolet #33 da Scuderia Bandeiras, venceu a corrida principal da etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series, segurando Felipe Fraga até a reta final da prova na capital do Mato Grosso. Daniel Serra completou o pódio.
Como foi a corrida?
A prova começou agitada, com Piquet permanecendo na ponta e disputa entre os carros da Eurofarma RC logo atrás. No entanto, um acidente múltiplo envolvendo Campos, Mugiatti, Ibiapina, Barrichello Bartz, Leist e Orige causou a entrada do safety car e o abandono de todos esses pilotos.
Na relargada, Piquet permaneceu na ponta, com Khodair subindo para segundo e Serra em terceiro. Com 35 minutos, uma boa parte dos pilotos optaram por ir aos boxes para realizarem as paradas obrigatórias.
Com 32 minutos, o safety car foi acionado pelo carro de Khodair parando na parte de fora da pista. Piquet teve sorte pelo safety car ter entrado na pista pouco depois dele ter ido para os boxes, trocando os pneus com vantagem e permanecendo na frente do pelotão que já havia parado.
Com menos de 22 minutos para o final, Suzuki liderou a fila, seguido de Abreu e Massa, enquanto Piquet não largou tão bem, mas permaneceu na quarta colocação, o primeiro entre os que pararam.
Na volta seguinte, Suzuki e Abreu foram para a parada obrigatória, enquanto Massa permanecia na frente, ainda sem fazer a parada obrigatória. O piloto do #8 teve que permanecer nos boxes por cinco segundos a mais para cumprir uma punição.
Faltando 16 minutos para o final, Casagrande até tentou segurar a posição, mas Maurício disputou lado a lado com o #83 e conseguiu assumir a 10ª colocação. Lá na frente, Massa tentava abrir ainda mais para Piquet, chegando a permanecer três segundos na frente do segundo colocado.
Com 11 minutos para o fim, Rubens Barrichello disputou a posição com Felipe Baptista e assumiu a sexta colocação em uma manobra limpa. Pouco depois, na disputa com Sette Câmara, o carro de Di Mauro parou o carro e abandonou a prova.
Faltando oito minutos para o fim, Massa, que já estava cinco segundos na frente de Piquet, finalmente entrou para os boxes, com o #33 reassumindo a liderança. Enquanto isso, Fraga ultrapassou Serra e assumiu a segunda colocação.
Com quatro minutos restantes, o carro de Elias parou reta entre as curva 1 e 2, na saída dos boxes. No entanto, o safety car não foi acionado. Enquanto isso, Fraga seguia se aproximando de Piquet.
No entanto, mesmo com os ataques de Fraga, Piquet segurou a liderança e garantiu a vitória. Serra completou o pódio.
Resultado final da Stock Car em Cuiabá
Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras/Chevrolet), 27 voltas em 52min33s707
2. Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi), a 0s226
3. Daniel Serra (Blau Motorsport/Mitsubishi), a 4s021
4. Rubens Barrichello (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi), a 4s543
5. Sergio Sette Câmara (Team RC/Mitsubishi), a 6s216
6. Felipe Baptista (Sterling Racing/Mitsubishi), a 6s659
7. Ricardo Maurício (Valda-Cavaleiro Sports/Chevrolet), a 13s609
8. Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/Chevrolet), a 14s707
9. Helio Castroneves (Mercado Livre Racing/Toyota), a 16s016
10. Thiago Camilo (Mercado Livre Racing/Toyota), a 16s654
11. Leonardo Reis (Car Racing/Toyota), a 20s346*
12. Guilherme Salas (Valda-Cavaleiro Sports/Chevrolet), a 26s010
13. Antonella Bassani (Full Time Gazoo Racing/Toyota), a 28s123
14. Renan Guerra (A.Mattheis/TMG/Toyota), a 30s578
15. Andre Moraes Jr. (Scuderia Chiarelli/Chevrolet), a 30s602**
16. Rafa Reis (Car Racing/Toyota), a 31s520***
17. Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet), a 47s405
18. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet), a 51s251
19. Átila Abreu (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi), a 1min06s685
20. Rafael Suzuki (Scuderia Bandeiras/Chevrolet), a 1min08s005****
21. Felipe Massa (Full Time Lubrax TMG/Chevrolet), a 1min19s180*****
22. Lucas Kohl (Crown Racing/Toyota), 26 voltas
23. Enzo Elias (A.Mattheis/TMG/Toyota), 23 voltas
Não completaram
Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi), 19 voltas
Allam Khodair (Blau Motorsport/Mitsubishi), 7 voltas
Zezinho Muggiati (Team RC/Mitsubishi), 7 voltas
Cesar Ramos (Mercado Livre Racing/Toyota), 6 voltas
Vicente Orige (Sterling Racing/Mitsubishi), 3 voltas
Arthur Leist (Crown Racing/Toyota), 3 voltas
Felipe Bartz (Albatroz Racing/Mitsubishi), 1 volta
Alfredinho Ibiapina (Full Time Gazoo Racing/Toyota), 1 volta
Julio Campos (Full Time Lubrax TMG/Chevrolet), não completou uma volta
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