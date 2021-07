Thiago Camilo vai largar na pole position neste domingo, em Cascavel, na corrida que abre a quinta etapa da temporada 2021 da Stock Car. Ao seu lado, o companheiro de Ipiranga Racing, Cesar Ramos.

Apenas 43 milésimos de segundo separaram os dois únicos carros da Toyota que passaram para o Q3. Vários fatores podem ser ressaltados para explicar a felicidade de Camilo ao descer do carro número 21, além, claro, da enorme dificuldade em ser o primeiro no grid de uma categoria ultracompetitiva, onde o sexto colocado ficou a menos de três décimos do pole position.

Um deles é que é a primeira pole position de Camilo com o seu Corolla da Gazoo Racing em 2021. Nas duas últimas temporadas, ele foi o piloto que mais largou na posição de honra. Outro é que na última corrida disputada esse ano, no Velocitta, o paulistano de 36 anos largou em décimo. E, mais que tudo, os dois treinos livres de sábado não vinham desenhando essa primeira fila da Ipiranga Racing.

“Eu não fui bem no primeiro treino livre (23º), o Cesar não foi bem no segundo (20º), a gente sabia que tinha condição de pneus envolvida nisso, mas não éramos os mais velozes. A equipe fez um trabalho fantástico em apenas uma hora e pouco entre o fim dos treinos livres e a classificação, mas a meta inicial quando começou era chegar no Q3. Ao longo das sessões vi que dava pra brigar pela pole", disse Camilo.

"Disputar essa posição com Cesar, que chegou na equipe ano passado e sempre mostrou que, além de veloz, sabe trabalhar em equipe, foi bacana. Agora vamos para duas corridas numa pista onde existe um desgaste excessivo do pneu de apoio traseiro e não posso apenas pensar na vitória na primeira, mas sim no maior número de pontos. Cheguei em 11º no campeonato e tenho que iniciar uma reação na direção do objetivo final, que é sempre o título”, completou.

Ramos, que carrega 15 quilos de lastro no Toyota #30 por estar em quarto no campeonato, estava entre feliz e aliviado com a primeira fila, após tomar meio segundo para o companheiro de equipe no último treino de classificação. “Tenho plena confiança na equipe, mesmo tendo pouco tempo para descobrir o que havia de errado no meu carro no segundo treino. Eles acharam, resolveram e essa primeira fila tem um valor enorme para mim”, afirmou.

A largada para a etapa de Cascavel, cidade localizada na parte oeste do estado do Paraná, será dada ao meio-dia. As corridas terão transmissão ao vivo no Motorsport.com e na Motorsport.tv.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 9h Treino Livre 2 Sábado 12h05 Classificação Sábado 15h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 12h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 12h48 Motorsport.com e Motorsport.tv

Veja como foi o treino de classificação

