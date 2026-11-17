Stock Car: Prêmio de Baptista da Corrida do Milhão foi pago via Pix; transação é mesmo possível?
Felipe Baptista recebeu o prêmio ainda no domingo
Felipe Baptista
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Felipe Baptista garantiu um aumento significativo em sua conta bancária no último domingo (14) ao vencer a Corrida do Milhão da Stock Car Pro Series, realizada no Autódromo Velopark. O piloto da Sterling Racing foi o primeiro a cruzar a linha de chegada e, além do troféu, ganhou também R$1 milhão, e a forma como a quantia foi transferida chama atenção.
Baptista recebeu o prêmio de maneira instantânea no domingo, via Pix, em uma transação facilitada pela inteligência artificial do Bradesco, banco patrocinador da Stock Car. No entanto, um questionamento pode surgir para o público: é mesmo possível transferir um milhão de reais via Pix?
Segundo o Banco Central, para recebedores em pessoas físicas, os limites de valor que podem ser transferidos via Pix são definidos pelas instituições financeiras, para transações realizadas das 6h às 20h. O cálculo é feito "com base no perfil de risco e de comportamento do usuário".
Das 20h às 6h, há um limite de R$1.000,00, o qual pode ser modificado de acordo com solicitação do usuário. Para pessoas jurídicas, existe um limite diário, o qual também é definido pelas instituições.
Ou seja, sim, é possível transferir e receber R$1 milhão via no Pix no Brasil. Mas, a depender do seu perfil, pode ser necessário consultar o banco antes da transação ser realizada...
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