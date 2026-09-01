Stock Car Pro Series retorna a Curvelo para oitava etapa da temporada

A Stock Car Pro Series realiza neste final de semana, nos dias 5 e 6 de setembro, a oitava etapa da temporada 2026. O palco será novamente o Circuito dos Cristais, em Curvelo, cidade localizada a 170 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O autódromo mineiro recebeu, em março, a abertura do campeonato deste ano.

O Circuito dos Cristais possui 3.330 metros de extensão, 16 curvas e sentido anti-horário. A Stock Pro estreou na pista em novembro de 2016 e, desde então, realizou oito corridas no autódromo mineiro. Na passagem mais recente, em março deste ano, Enzo Elias e Felipe Fraga dividiram as vitórias, enquanto Gaetano Di Mauro conquistou a pole position.

O campeonato de 2026 chega a Curvelo com Fraga na liderança após sete etapas disputadas. O piloto da Eurofarma RC soma 705 pontos, enquanto Gabriel Casagrande ocupa a segunda colocação, com 522. Felipe Massa aparece em terceiro, com 497, seguido por Sergio Sette Câmara, com 489, e Gaetano Di Mauro, somando 484.

A disputa entre o segundo e o quinto colocados está concentrada em apenas 38 pontos de diferença. Massa está 25 pontos atrás de Casagrande, enquanto Sette Câmara aparece oito pontos atrás do terceiro colocado e cinco à frente de Di Mauro.

Entre as equipes, a Eurofarma RC é líder absoluta com 1189 pontos somados, 342 pontos de vantagem para a vice-líder Team RC, que tem 847. O Time Lubrax TMG aparece na terceira colocação, somando 815 pontos. Na disputa entre as montadoras, a Mitsubishi é lider, com 1629 pontos, seguido pela Chevrolet (1486) e a Toyota (1441).

Curvelo também tem sido importante na trajetória do atual líder no campeonato. Foi no Circuito dos Cristais que Fraga conquistou sua primeira vitória na temporada, ao vencer a corrida principal da etapa de abertura. Naquela ocasião, assumiu a liderança da classificação, posição que mantém desde então. Fraga é também o maior vencedor da pista mineira, com três primeiros lugares. Enzo Elias também guarda boas lembranças da passagem pelo circuito neste ano: venceu a corrida sprint em março e retorna à pista onde conquistou seu primeiro triunfo na temporada.

História escrita em Curvelo

Apesar de ter recebido apenas oito corridas da Stock Car Pro Series, o Circuito dos Cristais já viu seis pilotos diferentes no lugar mais alto do pódio. Felipe Fraga lidera a lista, com três vitórias, enquanto Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, César Ramos, Gaetano Di Mauro e Enzo Elias venceram uma vez cada. Fraga também lidera as estatísticas de poles no circuito, com duas. César Ramos e Gaetano Di Mauro largaram uma vez cada da primeira posição. O piloto que mais subiu ao pódio no circuito mineiro também é Felipe Fraga com quatro aparições, seguido por Thiago Camilo, com três.

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