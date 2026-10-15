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Stock Car Cascavel II

Stock Car: Rafael Suzuki busca seguir na briga em Cascavel e confirmar bom momento na temporada

Piloto da equipe Full Time tem três pódios na pista paranaense e está a apenas 58 pontos da vice-liderança

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Rafael Suzuki

Rafael Suzuki

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Terceiro maior pontuador da Corrida Endurance de duplas da Stock Car, na última etapa disputada em Brasília, Rafael Suzuki chega à antepenúltima rodada da temporada 2026, em Cascavel (PR), disposto a confirmar a boa fase no campeonato e a evolução significativa do trabalho desde que retornou à equipe Full Time.

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“Cascavel tem sido uma pista desafiadora para mim nas últimas etapas, mas estamos em um momento muito bom e acredito que fizemos melhorias no carro que vão funcionar bem”, afirmou Suzuki.

Sexto colocado na temporada, com 621 pontos, Suzuki segue de olho em melhorar na classificação, já que está a apenas 58 pontos do vice-líder, tendo pela frente 137 pontos em disputa neste fim de semana, em uma pista onde já subiu três vezes ao pódio.

“O objetivo é conquistar mais um pódio em pelo menos uma das duas corridas e alcançar entre 80 e 100 pontos no fim de semana para sair de Cascavel entre os maiores pontuadores, subir ainda mais na classificação e começar bem o último quarto do campeonato”, planejou.

Para isso, Suzuki vai para a pista nesta sexta-feira, a partir das 9h, para o shakedown e mais dois treinos livres. No sábado, o treino classificatório é às 8h e a corrida sprint, às 15h30. Já no domingo, a corrida principal é às 12h10.  

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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