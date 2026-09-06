Stock Car: Rafael Suzuki conquista mais um top 10 na sprint e vai brigar pelo pódio no domingo em Curvelo
Piloto da Full Time vai abrir a segunda fila do grid da corrida principal
Rafael Suzuki
Foto de: Renato Mafra
O sábado de Rafael Suzuki em Curvelo (MG), na Stock Car Pro Series, começou muito bem, com o terceiro lugar no treino classificatório. O piloto da Full Time cravou 1min20s714 no Q3, a parte decisiva da classificação, e vai largar em sua melhor posição no ano na corrida principal deste domingo.
Já na corrida sprint, disputada sob forte calor na tarde deste sábado, Suzuki largou em 10º, seguindo a regra do grid invertido entre os 12 primeiros do treino classificatório, e terminou em 10º, conquistando o oitavo top-10 em 15 corridas no ano até aqui.
“A classificação foi excelente, minha melhor do ano e, hoje, largando com pneus mais velhos, porque guardei os novos para o domingo, fiz uma corrida ok, numa pista de difícil ultrapassagem. Amanhã, teremos um bom carro para brigar por um dos três lugares no pódio”, disse Suzuki.
A largada para a corrida principal da oitava etapa do ano será às 12h15 deste domingo. Band, Band Sports, Portal Terra e os canais Stock Channel, Band e Racer no YouTube transmitem.
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