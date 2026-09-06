O sábado de Rafael Suzuki em Curvelo (MG), na Stock Car Pro Series, começou muito bem, com o terceiro lugar no treino classificatório. O piloto da Full Time cravou 1min20s714 no Q3, a parte decisiva da classificação, e vai largar em sua melhor posição no ano na corrida principal deste domingo.

Já na corrida sprint, disputada sob forte calor na tarde deste sábado, Suzuki largou em 10º, seguindo a regra do grid invertido entre os 12 primeiros do treino classificatório, e terminou em 10º, conquistando o oitavo top-10 em 15 corridas no ano até aqui.

“A classificação foi excelente, minha melhor do ano e, hoje, largando com pneus mais velhos, porque guardei os novos para o domingo, fiz uma corrida ok, numa pista de difícil ultrapassagem. Amanhã, teremos um bom carro para brigar por um dos três lugares no pódio”, disse Suzuki.

A largada para a corrida principal da oitava etapa do ano será às 12h15 deste domingo. Band, Band Sports, Portal Terra e os canais Stock Channel, Band e Racer no YouTube transmitem.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!