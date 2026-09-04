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Stock Car: Rafael Suzuki é o sexto mais rápido do dia em Curvelo

Piloto da Full Time ficou também com o terceiro melhor tempo no treino da manhã desta sexta-feira

Publicado:
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Foto de: Renato Mafra

Com o objetivo fixo de subir na classificação do campeonato, Rafael Suzuki fechou a sexta-feira de treinos livres no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), com bons desempenhos nas duas sessões do dia, o que abre uma expectativa positiva para a sequência do fim de semana da oitava etapa da temporada 2026 da Stock Car.

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Pela manhã, o piloto da equipe Full Time cravou 1min21s237 e ficou com o terceiro melhor tempo. Já à tarde, anotou 1min20s358 e terminou com a sexta marca do dia entre os 29 carros que foram à pista.  

“Esta foi, sem dúvida, a minha melhor sexta-feira nesta volta à Full Time. Mostramos que estamos competitivos para o fim de semana, apesar de estar todo mundo muito próximo. Foi um bom início de etapa, o que nos dá confiança para sábado e domingo, os dias que realmente valem os pontos que podem nos levar de volta aos cinco primeiros do campeonato”, afirmou Suzuki, atualmente em sétimo lugar na tabela de classificação.

Neste sábado, o treino classificatório será às 8h e a corrida sprint, às 13h50. No domingo, a corrida principal vai largar às 12h15. Band, Band Sports, Portal Terra e os canais Stock Channel, Band e Racer no YouTube transmitem.

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