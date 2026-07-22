Stock Car: Rafael Suzuki volta à equipe Full Time a partir da etapa do Velocitta
Último vencedor na pista paulista, no ano passado, retorna ao time pelo qual ganhou pela primeira vez na categoria há seis anos
Chevrolet #8 seguirá na disputa da temporada 2026 da Stock Car
Foto de: Duda Bairros
Quinto colocado na temporada 2026 da Stock Car, com 377 pontos, Rafael Suzuki está pronto para acelerar mais uma vez no Autódromo do Velocitta, que lhe traz ótimas recordações e uma novidade. Em alinhamento com seus parceiros, o piloto se une à equipe Full Time para o restante do campeonato, mantendo o Chevrolet #8 na pista até o fim do ano.
Suzuki conhece bem o time sediado em Vinhedo (SP), pois já correu pela equipe entre 2020 e 2022 e conquistou, inclusive, sua primeira vitória na categoria, em Londrina (PR), na terceira etapa de 2020.
“Começamos o ano com bons resultados e agradeço a todas as pessoas com quem trabalhei nesse período na Scuderia Bandeiras. Estou entre os primeiros no campeonato até aqui e agora é seguir me dedicando bastante neste novo momento, nessa volta à Full Time, para seguir brigando pelas primeiras posições”, afirmou Suzuki, que é o último pole position, vencedor da corrida principal e Man of the Race no Velocitta, na etapa disputada em outubro de 2025.
As atividades de pista para a sexta etapa do ano começam nesta sexta-feira, com o shakedown, às 8h50, e mais dois treinos livres. No sábado, o treino classificatório é às 8h e a corrida sprint, às 12h10. No domingo, a corrida principal tem largada programada também para as 12h10.
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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