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Stock Car Chapecó

Stock Car: Ramos é o mais rápido e conquista pole da etapa de Curvelo

Sergio Sette Câmara e Rafael Suzuki formam o top três

Olivia Nogueira
Editado:
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Foto de: Marcelo Machado de Melo

A Stock Car Pro Series está em Curvelo para a oitava etapa da temporada de 2026 e, na manhã deste sábado (05) realizou a classificação. César Ramos, da Mercado Livre Racing, foi o mais rápido e irá largar da pole position. Sergio Sette Câmara e Rafael Suzuki completam o top três. 

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Q1

No grupo um, a liderança foi se alternando, passando por Gaetano Di Mauro, Cacá Bueno, Guilherme Salas e Felipe Fraga. No fim, Rafael Reis marcou 1min20s491 e ficou com o melhor tempo do grupo, seguido por Bueno e Fraga. 

Também nesse grupo, Felipe Massa precisou voltar aos boxes pois quebrou a suspensão. 

Avançaram: Lucas Kohl, César Ramos, Guilherme Salas, Lucas Foresti, Bueno, Fraga, Rafael Suzuki, Di Mauro, Thiago Camilo, Rafael Reis. 

No grupo dois, Arthur Leist, Allam Khodair e Renan Guerra foram os primeiros colocados no início do treino, mas as posições logo mudaram. Com 1min20s337, Leist se manteve na liderança, mas Sergio Sette Câmara e Enzo Elias completavam o top três. 

Avançaram: Leist, Sette Câmara, Elias, Julio Campos, Gabriel Casagrande, Alfredinho Ibiapina, Ricardo Zonta, Zezinho Muggiati, Felipe Baptista e Leo Reis. 

Q2

Diferentes nomes se revezaram nas primeiras posições, com apenas os oito primeiros se classificando para o Q3. No minuto final da sessão, Cesar Ramos ocupava a ponta, seguido por Sette Câmara e Suzuki. 

Já após a bandeirada, Salas escapou da pista e passou pela grama, mas conseguiu se recuperar e voltar para a pista. Ele ocupava a sétima posição.

No fim, avançaram: Ramos, Sette Câmara, Suzuki, Fraga, Elias, Foresti, Salas e Casagrande. Foram eliminados, já definindo o grid a partir da nona posição: Di Mauro, Leist, Rafael Reis, Leo Reis, Campos, Muggiati, Zonta, Felipe Baptista, Ibiapina, Bueno, Camilo e Kohl. 

Q3

Ramos marcou 1min20s748 e logo assumiu a ponta, seguido por Fraga e Sette Câmara. Enquanto isso, Elias estava parado do lado de fora da pista, ficando fora da disputa da pole. 

No fim, ninguém conseguiu bater o tempo de Ramos, que melhorou o próprio tempo ao marcar 1min20s570 e conquistou sua sexta pole na categoria. Sette Câmara e Suzuki completaram o top três. 

POS.  PILOTO
1 Cesar Ramos
2 Sergio Sette Câmara
3 Rafael Suzuki
4 Guilherme Salas
5 Felipe Fraga
6 Enzo Elias 
7 Gabriel Casagrande
8 Lucas Foresti
9 Gaetano Di Mauro 
10 Arthur Leist
11 Rafael Reis
12 Leonardo Reis
13 Julio Campos
14 Zezinho Muggiati
15 Ricardo Zonta 
16 Felipe Baptista
17 Alfredinho Ibiapina
18 Cacá Bueno
19 Thiago Camilo
20 Lucas Kohl
21 Ricardo Maurício 
22 Helio Castroneves
23 Andre Moraes Jr. 
24 Daniel Serra
25 Allam Khodair 
26 Felipe Massa
27 Renan Guerra
28 Pipe Bartz
29 Vicente Orige 

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