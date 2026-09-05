Stock Car: Ramos é o mais rápido e conquista pole da etapa de Curvelo

A Stock Car Pro Series está em Curvelo para a oitava etapa da temporada de 2026 e, na manhã deste sábado (05) realizou a classificação. César Ramos, da Mercado Livre Racing, foi o mais rápido e irá largar da pole position. Sergio Sette Câmara e Rafael Suzuki completam o top três.

Q1

No grupo um, a liderança foi se alternando, passando por Gaetano Di Mauro, Cacá Bueno, Guilherme Salas e Felipe Fraga. No fim, Rafael Reis marcou 1min20s491 e ficou com o melhor tempo do grupo, seguido por Bueno e Fraga.

Também nesse grupo, Felipe Massa precisou voltar aos boxes pois quebrou a suspensão.

Avançaram: Lucas Kohl, César Ramos, Guilherme Salas, Lucas Foresti, Bueno, Fraga, Rafael Suzuki, Di Mauro, Thiago Camilo, Rafael Reis.

No grupo dois, Arthur Leist, Allam Khodair e Renan Guerra foram os primeiros colocados no início do treino, mas as posições logo mudaram. Com 1min20s337, Leist se manteve na liderança, mas Sergio Sette Câmara e Enzo Elias completavam o top três.

Avançaram: Leist, Sette Câmara, Elias, Julio Campos, Gabriel Casagrande, Alfredinho Ibiapina, Ricardo Zonta, Zezinho Muggiati, Felipe Baptista e Leo Reis.

Q2

Diferentes nomes se revezaram nas primeiras posições, com apenas os oito primeiros se classificando para o Q3. No minuto final da sessão, Cesar Ramos ocupava a ponta, seguido por Sette Câmara e Suzuki.

Já após a bandeirada, Salas escapou da pista e passou pela grama, mas conseguiu se recuperar e voltar para a pista. Ele ocupava a sétima posição.

No fim, avançaram: Ramos, Sette Câmara, Suzuki, Fraga, Elias, Foresti, Salas e Casagrande. Foram eliminados, já definindo o grid a partir da nona posição: Di Mauro, Leist, Rafael Reis, Leo Reis, Campos, Muggiati, Zonta, Felipe Baptista, Ibiapina, Bueno, Camilo e Kohl.

Q3

Ramos marcou 1min20s748 e logo assumiu a ponta, seguido por Fraga e Sette Câmara. Enquanto isso, Elias estava parado do lado de fora da pista, ficando fora da disputa da pole.

No fim, ninguém conseguiu bater o tempo de Ramos, que melhorou o próprio tempo ao marcar 1min20s570 e conquistou sua sexta pole na categoria. Sette Câmara e Suzuki completaram o top três.

POS. PILOTO 1 Cesar Ramos 2 Sergio Sette Câmara 3 Rafael Suzuki 4 Guilherme Salas 5 Felipe Fraga 6 Enzo Elias 7 Gabriel Casagrande 8 Lucas Foresti 9 Gaetano Di Mauro 10 Arthur Leist 11 Rafael Reis 12 Leonardo Reis 13 Julio Campos 14 Zezinho Muggiati 15 Ricardo Zonta 16 Felipe Baptista 17 Alfredinho Ibiapina 18 Cacá Bueno 19 Thiago Camilo 20 Lucas Kohl 21 Ricardo Maurício 22 Helio Castroneves 23 Andre Moraes Jr. 24 Daniel Serra 25 Allam Khodair 26 Felipe Massa 27 Renan Guerra 28 Pipe Bartz 29 Vicente Orige

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