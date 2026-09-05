Stock Car: Ramos é o mais rápido e conquista pole da etapa de Curvelo
Sergio Sette Câmara e Rafael Suzuki formam o top três
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Car Pro Series está em Curvelo para a oitava etapa da temporada de 2026 e, na manhã deste sábado (05) realizou a classificação. César Ramos, da Mercado Livre Racing, foi o mais rápido e irá largar da pole position. Sergio Sette Câmara e Rafael Suzuki completam o top três.
Q1
No grupo um, a liderança foi se alternando, passando por Gaetano Di Mauro, Cacá Bueno, Guilherme Salas e Felipe Fraga. No fim, Rafael Reis marcou 1min20s491 e ficou com o melhor tempo do grupo, seguido por Bueno e Fraga.
Também nesse grupo, Felipe Massa precisou voltar aos boxes pois quebrou a suspensão.
Avançaram: Lucas Kohl, César Ramos, Guilherme Salas, Lucas Foresti, Bueno, Fraga, Rafael Suzuki, Di Mauro, Thiago Camilo, Rafael Reis.
No grupo dois, Arthur Leist, Allam Khodair e Renan Guerra foram os primeiros colocados no início do treino, mas as posições logo mudaram. Com 1min20s337, Leist se manteve na liderança, mas Sergio Sette Câmara e Enzo Elias completavam o top três.
Avançaram: Leist, Sette Câmara, Elias, Julio Campos, Gabriel Casagrande, Alfredinho Ibiapina, Ricardo Zonta, Zezinho Muggiati, Felipe Baptista e Leo Reis.
Q2
Diferentes nomes se revezaram nas primeiras posições, com apenas os oito primeiros se classificando para o Q3. No minuto final da sessão, Cesar Ramos ocupava a ponta, seguido por Sette Câmara e Suzuki.
Já após a bandeirada, Salas escapou da pista e passou pela grama, mas conseguiu se recuperar e voltar para a pista. Ele ocupava a sétima posição.
No fim, avançaram: Ramos, Sette Câmara, Suzuki, Fraga, Elias, Foresti, Salas e Casagrande. Foram eliminados, já definindo o grid a partir da nona posição: Di Mauro, Leist, Rafael Reis, Leo Reis, Campos, Muggiati, Zonta, Felipe Baptista, Ibiapina, Bueno, Camilo e Kohl.
Q3
Ramos marcou 1min20s748 e logo assumiu a ponta, seguido por Fraga e Sette Câmara. Enquanto isso, Elias estava parado do lado de fora da pista, ficando fora da disputa da pole.
No fim, ninguém conseguiu bater o tempo de Ramos, que melhorou o próprio tempo ao marcar 1min20s570 e conquistou sua sexta pole na categoria. Sette Câmara e Suzuki completaram o top três.
|POS.
|PILOTO
|1
|Cesar Ramos
|2
|Sergio Sette Câmara
|3
|Rafael Suzuki
|4
|Guilherme Salas
|5
|Felipe Fraga
|6
|Enzo Elias
|7
|Gabriel Casagrande
|8
|Lucas Foresti
|9
|Gaetano Di Mauro
|10
|Arthur Leist
|11
|Rafael Reis
|12
|Leonardo Reis
|13
|Julio Campos
|14
|Zezinho Muggiati
|15
|Ricardo Zonta
|16
|Felipe Baptista
|17
|Alfredinho Ibiapina
|18
|Cacá Bueno
|19
|Thiago Camilo
|20
|Lucas Kohl
|21
|Ricardo Maurício
|22
|Helio Castroneves
|23
|Andre Moraes Jr.
|24
|Daniel Serra
|25
|Allam Khodair
|26
|Felipe Massa
|27
|Renan Guerra
|28
|Pipe Bartz
|29
|Vicente Orige
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