Stock Car Curvelo

Stock Car: Ramos é pole em Curvelo; Di Mauro larga na frente na Sprint

Sessão foi marcada por apenas duas bandeiras vermelhas e poucos carros com problemas

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
20250815_@marcelommm_10399 (1)

Neste sábado (16), os carros da Stock Car entraram no traçado de Curvelo logo no início da manhã para a classificação da corrida Sprint e etapa completa no fim de semana mineiro.

Leia também:

A sessão começou com os carros rapidamente indo para a pista, o grupo 1 aproveitando para fazerem seus tempos, com Felipe Massa e Atila Abreu trocando de posição algumas vezes.

Faltando 1min19s, Cacá Bueno causou uma bandeira vermelha ao escapar do traçado, indo para a grama. O cronômetro foi parado e a direção de prova concedeu mais alguns minutos para os pilotos recuperarem suas voltas.

Quando a pista reabriu, Felipe Fraga, Bueno, Gaetano di Mauro, Helio Castroneves, Allam Khodair, Ricardo Zone, Arthur Leits e Arthur Gama aproveitaram para deixar os boxes. Abreu, Massa, Lucas Foresti decidiram ficar com os tempos que já tinham feito, se garantindo para o Q2.

Avançaram para o Q2 do grupo 1: Abreu, Cesar Ramos, Fraga, Thiago Camilo, Massa, Foresti, Di Mauro, Bueno, Leist e Gianluca Petecof.

No Q2...

A temperatura ambiente se manteve em 22°C, com pouco vento no traçado mineiro, permitindo que os pilotos aquecessem seus pneus com um pouco mais de facilidade.

Nelson Piquet Jr. rapidamente assumiu o topo da tabela do grupo 2, com Rafael Reis e Guilherme Salas na sequência, antes de uma segunda bandeira vermelha ser acionada no circuito, colocando a sessão em pausa.

Rubens Barrichello, por sua vez, não conseguiu deixar os boxes porque a equipe encontrou problemas no chassi. O piloto só conseguiu deixar a garagem para fazer uma única volta, mas não passou para o Q3.

Zezinho Muggiati terminou a sessão bastante incomodado, porque seu carro teve problemas e a equipe não conseguiu reiniciá-lo para permitir que o piloto fizesse uma boa volta.

Sem novos problemas, todos os pilotos conseguiram deixar os boxes para disputarem as posições para o Q3. Felipe Baptista terminou à frente de todos, com Enzo Elias, Felipe Fraga, Rafael Suzuki, Julio Campos, Felipe Massa, Cesar Ramos e Gabriel Casagrande na sequência, entre os oito primeiros.

Gaetano di Mauro ficou com a posição de honra na largada para a Sprint ao terminar em 12°.

Na última sessão, no Q3, Cesar Ramos fez a melhor volta, com Felipe Frago e Julio Campos na sequência.

Grid de largada (top 8)

1. Cesar Ramos

2. Felipe Fraga

3. Julio Campos

4. Enzo Elias

5. Gabriel Casagrande

6. Felipe Baptista

7. Felipe Massa

8. Rafael Suzuki

