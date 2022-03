Carregar reprodutor de áudio

Algumas modificações aerodinâmicas adotadas a partir desta segunda etapa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, realizada nesse fim de semana no anel externo do autódromo de Goiânia, fizeram os carros da Toyota melhorarem muito o desempenho em relação à etapa de abertura, realizada mês passado em Interlagos.

Se no grid de São Paulo Thiago Camilo, segundo, foi o único Toyota entre os oito primeiros, em Goiás a situação se inverteu: foram sete Corollas entre os oito primeiros, e a exceção foi o Cruze de Julio Campos, que larga em 5º. A primeira fila será formada por Rubens Barrichello, pole position, e Matias Rossi. Cesar Ramos, da Ipiranga Racing, larga em terceiro.

“Estou bastante satisfeito com essa terceira colocação, acho que tirei tudo do carro na volta rápida. Talvez pelo fato de não ter andado no vácuo nos treinos livres, como muitos fizeram, tive uma certa vantagem na classificação, quando não valia andar no vácuo. Numa pista como essa, um anel externo, com muitas ultrapassagens o tempo todo, largar em terceiro me deixa realisticamente pensar na vitória”, avalia Cesinha.

Thiago Camilo, que nos treinos livres de ontem (sexta-feira) e hoje de manhã ficou respectivamente em 29º e 24º lugares, estava tendo muitos problemas com a performance do Corolla número 21, que teve o motor trocado para a classificação. A equipe teve pouco mais de duas horas para realizar a operação, e depois muita correria e suor, sob uma temperatura próxima dos 40 graus no boxe, o carro conseguiu alinhar. Camilo vai largar em 13º.

“Claro que não é a posição em que eu queria largar, mas em relação ao que era meu carro de manhã e ao esforço extraordinário que a equipe fez para me botar no grid, o 13º lugar é o que foi possível. O desempenho melhorou, mas ainda está longe do ideal. Amanhã, mais que nunca, vamos ter que ser estratégicos para sair com bons pontos daqui”, disse Camilo.

A largada para a primeira das duas corridas seguidas no veloz traçado de 2.695 metros do anel externo de Goiânia será às 15h10min, com transmissão do Motorsport.com, Band, SporTV2 e mídias sociais da Stock Car.

