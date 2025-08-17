Stock Car: Ramos lidera de ponta a ponta e vence em Curvelo
Corrida foi marcada por disputas de posição e enrosco entre Petecof, Leist e Abreu
Neste domingo (17), os pilotos da Stock Car retornaram ao traçado de Curvelo para a corrida principal do fim de semana, que teve Cesar Ramos na pole, mas com pressão atrás.
A largada foi elétrica, com várias tomadas de posição atrás do primeiro colocado, porque Cesar Ramos conseguiu se manter à frente de todos, abrindo uma diferença de mais de 2s5 para o restante.
Felipe Massa e Felipe Fraga se envolveram em uma disputa pela terceira posição, mas o piloto da Chevrolet continuou em quarto, mas colocando pressão sobre o rival, tendo Thiago Camilo tentando se aproximar.
Gaetano di Mauro foi punido com um Drive Through por queima de largada e acabou perdendo diversas posições no grid, com dificuldade de conseguir avançar.
Mesmo com a parada para troca de pneus, Ramos se manteve como líder da corrida, mas precisou ser paciente e esperar todo o restante por mais de 15 minutos.
A disputa acirrou entre Felipe Baptista, Fraga e Massa pela segunda posição, com a diferença muito pequena entre os três pilotos, faltando 18 minutos para o fim da sessão. A posição, claro, valia pódio no fim da corrida.
Mesmo com o trio atrás acelerando, Ramos não se sentia nada pressionado, isso porque já havia aberto mais de cinco segundos em cima do segundo colocado.
Faltando 12 minutos para o fim da corrida, Bruno Baptista ficou parado no meio da pista, causando a entrada do Safety Car e acionamento da bandeira amarela, o que afetou a vantagem de Ramos sobre o restante do pelotão.
A relargada foi muito boa para Ramos e Baptista, que conseguiram se afastar de Fraga e Massa, que continuaram na disputa pela terceira posição. Faltando pouco menos de dois minutos para o fim da corrida, Arthur Leist, Gianluca Petecof e Atila Abreu se envolveram um enrosco e o carro #101 saiu bastante danificado.
Ramos conseguiu se distanciar pouco de Baptista, mas cruzou a linha de chegada em primeiro e conquistou a quarta vitória da temporada.
Rafael Reis, Arthur Gama, João Paulo de Oliveira e Vicente Orige largaram, mas voltaram para os boxes e não conseguiram terminar a corrida.
TOP 10
1. Ramos
2. Baptista
3. Fraga
4. Massa
5. Elias
6. Camilo
7. Foresti
8. Suzuki
9. Leist
10. Salas
