Stock Car: Ramos lidera de ponta a ponta e vence em Curvelo

Neste domingo (17), os pilotos da Stock Car retornaram ao traçado de Curvelo para a corrida principal do fim de semana, que teve Cesar Ramos na pole, mas com pressão atrás.

A largada foi elétrica, com várias tomadas de posição atrás do primeiro colocado, porque Cesar Ramos conseguiu se manter à frente de todos, abrindo uma diferença de mais de 2s5 para o restante.

Felipe Massa e Felipe Fraga se envolveram em uma disputa pela terceira posição, mas o piloto da Chevrolet continuou em quarto, mas colocando pressão sobre o rival, tendo Thiago Camilo tentando se aproximar.

Gaetano di Mauro foi punido com um Drive Through por queima de largada e acabou perdendo diversas posições no grid, com dificuldade de conseguir avançar.

Mesmo com a parada para troca de pneus, Ramos se manteve como líder da corrida, mas precisou ser paciente e esperar todo o restante por mais de 15 minutos.

A disputa acirrou entre Felipe Baptista, Fraga e Massa pela segunda posição, com a diferença muito pequena entre os três pilotos, faltando 18 minutos para o fim da sessão. A posição, claro, valia pódio no fim da corrida.

Mesmo com o trio atrás acelerando, Ramos não se sentia nada pressionado, isso porque já havia aberto mais de cinco segundos em cima do segundo colocado.

Faltando 12 minutos para o fim da corrida, Bruno Baptista ficou parado no meio da pista, causando a entrada do Safety Car e acionamento da bandeira amarela, o que afetou a vantagem de Ramos sobre o restante do pelotão.

A relargada foi muito boa para Ramos e Baptista, que conseguiram se afastar de Fraga e Massa, que continuaram na disputa pela terceira posição. Faltando pouco menos de dois minutos para o fim da corrida, Arthur Leist, Gianluca Petecof e Atila Abreu se envolveram um enrosco e o carro #101 saiu bastante danificado.

Ramos conseguiu se distanciar pouco de Baptista, mas cruzou a linha de chegada em primeiro e conquistou a quarta vitória da temporada.

Rafael Reis, Arthur Gama, João Paulo de Oliveira e Vicente Orige largaram, mas voltaram para os boxes e não conseguiram terminar a corrida.

TOP 10

1. Ramos

2. Baptista

3. Fraga

4. Massa

5. Elias

6. Camilo

7. Foresti

8. Suzuki

9. Leist

10. Salas

