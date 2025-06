A Stock Car vai até o Velopark, autódromo localizado em Nova Santa Rita (RS), para a disputa da terceira etapa da temporada 2025. E Cacá Bueno busca converter o desempenho mostrado nas duas primeiras etapas da temporada em um resultado positivo na pista em que possui um retrospecto dos mais fortes, sendo o recordista de poles positions, e sendo um dos mais vitoriosos pilotos no circuito de 2.278 metros.

O piloto da Scuderia Chiarelli largou da posição de honra em seis oportunidades no Velopark, circuito em que acumula três vitórias. Para a passagem pelo Rio Grande do Sul, o maior campeão da Stock Car em atividade destaca o trabalho da equipe, busca se ver livre dos problemas que impediram bons resultados em Interlagos e em Cascavel.

“Vamos para o Velopark com a expectativa de uma boa etapa. As coisas têm funcionado bem no time e, infelizmente, a quantidade de quebras vem escondendo o ótimo trabalho que a equipe vem fazendo. Estamos em uma evolução na categoria e vamos trabalhar para que tudo funcione bem neste final de semana”, disse Cacá Bueno.

A programação da Stock Car no Velopark começa com dois treinos livres na sexta-feira (6), enquanto o sábado conta com a classificação, às 10h, e a corrida sprint, a partir de 15h. A corrida principal está marcada para meio-dia de domingo, com transmissão de Band, Sportv, BandSports e YouTube.

