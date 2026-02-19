Stock Car: Renan Guerra é o novo piloto da A.Mattheis para 2026
Paulista foi o piloto de testes do protótipo que virou o carro da categoria brasileira em 2025
Foto de: Divulgacao
Renan Guerra, paulista de 36 anos que foi o piloto de testes da Stock Car Pro Series nos últimos anos, estará no grid da categoria nacional de 2026 no Toyota Corolla Cross #27 da equipe A.Mattheis.
O anúncio de que Guerra correrá neste ano na maior categoria do esporte a motor nacional foi feito nas redes sociais da Stock Car, da equipe A.Mattheis e do próprio piloto.
O piloto de 36 anos correrá na equipe que, até 2025, era Ipiranga Racing e que se viu sem o apoio da petrolífera para a temporada 2026 da categoria nacional depois de anos de patrocínio da equipe fluminense.
Calendário 2026 da Stock Car Pro Series*
1ª etapa: 8 de março, Curvelo (MG)
2ª etapa: 29 de março, Cascavel (PR)
3ª etapa: 26 de abril, Interlagos (SP)
4ª etapa: 17 de maio, Goiânia (GO)
5ª etapa: 20 de junho, Cuiabá (MT)
6ª etapa: 26 de julho, Velocitta (SP)
7ª etapa: 9 de agosto, Cascavel (PR) ou Belo Horizonte (MG)
8ª etapa: 6 de setembro, Chapecó (SC)
9ª etapa: 27 de setembro, Brasília (DF) – Corrida do Milhão
10ª etapa: 18 de outubro, Goiânia (GO) – Corrida Endurance
11ª etapa: 15 de novembro, Velopark (RS)
12ª etapa: 13 de dezembro, Interlagos (SP)
*sujeito a alterações
