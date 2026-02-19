Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"

MotoGP rebate críticas de pilotos e fãs sobre falta de segurança do traçado de Adelaide

MotoGP
MotoGP
MotoGP rebate críticas de pilotos e fãs sobre falta de segurança do traçado de Adelaide

ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

F1: McLaren comemora largada "sensata" após testes da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: McLaren comemora largada "sensata" após testes da FIA

Stock Car: Renan Guerra é o novo piloto da A.Mattheis para 2026

Stock Car
Stock Car
Stock Car: Renan Guerra é o novo piloto da A.Mattheis para 2026
Stock Car

Stock Car: Renan Guerra é o novo piloto da A.Mattheis para 2026

Paulista foi o piloto de testes do protótipo que virou o carro da categoria brasileira em 2025

Redação Motorsport.com
Publicado:
Renan Guerra

Foto de: Divulgacao

Renan Guerra, paulista de 36 anos que foi o piloto de testes da Stock Car Pro Series nos últimos anos, estará no grid da categoria nacional de 2026 no Toyota Corolla Cross #27 da equipe A.Mattheis.

Leia também:

O anúncio de que Guerra correrá neste ano na maior categoria do esporte a motor nacional foi feito nas redes sociais da Stock Car, da equipe A.Mattheis e do próprio piloto.

 

O piloto de 36 anos correrá na equipe que, até 2025, era Ipiranga Racing e que se viu sem o apoio da petrolífera para a temporada 2026 da categoria nacional depois de anos de patrocínio da equipe fluminense.

Calendário 2026 da Stock Car Pro Series*

1ª etapa: 8 de março, Curvelo (MG)
2ª etapa: 29 de março, Cascavel (PR)
3ª etapa: 26 de abril, Interlagos (SP)
4ª etapa: 17 de maio, Goiânia (GO)
5ª etapa: 20 de junho, Cuiabá (MT)
6ª etapa: 26 de julho, Velocitta (SP)
7ª etapa: 9 de agosto, Cascavel (PR) ou Belo Horizonte (MG)
8ª etapa: 6 de setembro, Chapecó (SC)
9ª etapa: 27 de setembro, Brasília (DF) – Corrida do Milhão
10ª etapa: 18 de outubro, Goiânia (GO) – Corrida Endurance
11ª etapa: 15 de novembro, Velopark (RS)
12ª etapa: 13 de dezembro, Interlagos (SP)
*sujeito a alterações

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Ricardo Zonta correrá pela equipe Full Time em 2026

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Antonelli lidera, Verstappen com mais voltas: Resultado do quinto dia de testes da F1 no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Antonelli lidera, Verstappen com mais voltas: Resultado do quinto dia de testes da F1 no Bahrein

F1: Antonelli lidera quinto dia no Bahrein; tarde é marcada por problema na Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Antonelli lidera quinto dia no Bahrein; tarde é marcada por problema na Aston Martin

MotoGP: "Moreira tem as mesmas capacidades que Márquez", avalia Zarco

MotoGP
MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: "Moreira tem as mesmas capacidades que Márquez", avalia Zarco

Últimas notícias

F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"