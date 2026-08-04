Stock Car retorna a Santa Cruz do Sul e Arthur Leist aposta no fator casa para manter embalo na temporada

Neste fim de semana (8 e 9 de agosto) a Stock Car Pro Series inicia a segunda metade da temporada 2026 em Santa Cruz do Sul (RS), a qual retorna ao calendário da principal categoria do automobilismo brasileiro após quatro anos de ausência e será palco da sétima etapa, a primeira disputada no Rio Grande do Sul neste ano.

Para Arthur Leist, a etapa terá um ingrediente especial. Natural de Novo Hamburgo, o piloto terá a primeira oportunidade de competir diante da torcida gaúcha no ano. Embalado pelo pódio conquistado no Velocitta, há duas semanas, ele chega confiante para confirmar a retomada da boa fase na competição.

A passagem por Mogi Guaçu representou um importante ponto de virada para o piloto do Corolla Cross #81 e também para a Crown Racing. Competitivo tanto na chuva quanto em pista seca, Arthur mostrou ritmo consistente ao longo de todo o fim de semana, convertendo o bom desempenho em um lugar no pódio e retornando ao Top 10 do campeonato. Agora, ocupa a nona colocação na classificação, com 343 pontos.

Apesar de fazer sua estreia pela Stock Car Pro em Santa Cruz do Sul, Arthur chega ao circuito com boas lembranças. Em 2022, quando competia na Stock Light, conquistou a pole position e um pódio na pista gaúcha, resultados que reforçam a confiança para o desafio da sétima rodada.

Além do retrospecto positivo, Arthur intensificou a preparação para a etapa de Santa Cruz. O piloto realizou algumas voltas no circuito antes das disputas e acumulou horas de simulador nas últimas semanas para chegar ainda mais adaptado às características do traçado gaúcho.

"Correr no Rio Grande do Sul sempre tem um significado diferente. É muito especial poder competir perto da família, dos amigos e de todos que torcem por mim. O resultado no Velocitta foi uma virada de chave para nós. Encontramos um caminho muito positivo, fomos competitivos em qualquer condição de pista e isso nos dá confiança para chegar a Santa Cruz brigando novamente pelas primeiras posições. Correr em casa traz uma motivação extra. Quero aproveitar essa energia para conquistar um grande resultado e seguir evoluindo na tabela", destaca Leist.

Santa Cruz do Sul marca a primeira oportunidade do piloto de 25 anos competir em casa na temporada 2026. Isso porque a Stock Car voltará ao Rio Grande do Sul em novembro, quando o Velopark receberá a tradicional Corrida do Milhão, válida pela 11ª e penúltima etapa do campeonato.

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