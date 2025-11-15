Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026
Relato da corrida
Stock Car Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Arthur Leist, da Crown Racing, e Nelsinho Piquet, da Scuderia Bandeiras, completaram o pódio da corrida curta na tarde de sábado (15)

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Ricardo Maurício, Cuiabá

Foto de: Magnus Torquato

Ricardo Maurício, com o Chevrolet #90 da Valda Cavaleiro, venceu a corrida sprint da etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series, disputada na tarde de sábado. Arthur Leist, da Crown Racing, e Nelsinho Piquet, da Scuderia Bandeiras, completaram o pódio da prova curta na capital do Mato Grosso.

Leia também:

Depois de uma forte chuva atingir o novo circuito mato-grossense na noite de sexta-feira (14), que sedia pela primeira vez uma etapa da Stock Car, a  sprint foi alterada para a tarde de sábado (15).

Como foi a sprint?

Com uma largada em safety car por conta da limpeza de pista, os pilotos deram uma volta atrás do carro da prova antes de ser dada bandeira verde, com fila dupla. Rafael Suzuki foi punido com um drive through por queima de largada.

Depois da saída do SC, Ricardo Maurício permaneceu na liderança, seguido por Arthur Leist e Felipe Baptista, enquanto Felipe Fraga subiu para a oitava colocação, seguindo o companheiro de equipe e rival pelo título Gaetano di Mauro.

Maurício, pressionado, escapou da pista, mas permaneceu na ponta contra Leist. Logo atrás, Gabriel Casagrande superou Baptista e tomou a terceira colocação. O piloto do carro #121 perdeu a velocidade e, na tentativa de tomar a posição de Enzo Elias, teve a porta aberta na colisão. Outro piloto que escalou o pelotão foi Nelsinho Piquet, que subiu para quarto.

Com 21 minutos de prova, Gianluca Petecof escapou por uma grande parte da área externa, mas conseguiu retornar para o traçado. Pouco atrás, Felipe Baptista seguia pressionando Felipe Massa, mas com o piloto #19 se defendia com maestria.

Com 19 minutos, Enzo Elias escapou na saída da curva, parando o carro. O incidente causou a entrada do safety car. Com 15 minutos restantes, Maurício largou bem e se manteve com segurança na liderança,  seguido por Leist e Casagrande. 

Casagrande foi o primeiro a fazer uma parada depois da liberação dos boxes, enquanto Maurício e Leist permaneceram na pista. A tendência do piloto #83 causou um trânsito intenso no pitlane.

No entanto, uma volta depois, Ricardinho também foi aos boxes, com Leist assumindo a ponta. A parada de Maurício foi boa, saindo na frente de Casagrande, Nelsinho e Di Mauro. Poucos minutos depois, Petecof saiu da pista mais uma vez, mas conseguiu recuperar.

Faltando menos de seis minutos para o fim, Leist finalmente foi para os boxes, saindo atrás de Maurício, que assumiu a liderança virtual da prova (entre todos que pararam). Enquanto isso, Cacá Bueno, na saída da parada, quase bateu em Vicente Orige.

Pela 17ª colocação, Gui Salas ultrapassou Zonta em um three-wide (três carros lado a lado), enquanto Maurício seguia na ponta até o final, garantindo a vitória, seguido de Leist e Piquet.

Pos # Piloto Equipe
1 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS
2 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING
3 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
4 83 GABRIEL CASAGRANDE AMATTHEIS VOGEL
5 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC
6 19 FELIPE MASSA TMG RACING
7 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC
8 7 JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING
9 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT
10 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING
11 4 JULIO CAMPOS CROWN RACING
12 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING
13 38 ZEZINHO MUGGIATI CAR RACING STERLING
14 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS
15 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT
16 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO
17 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI
18 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS
19 44 BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT
20 70 RAFAEL SUZUKI TMG RACING
21 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING
22 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO
23 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT
24 95 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI
25 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL
26 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF
27 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING
28 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF
29 444 VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
30 6 HELIO CASTRONEVES A. MATTHEIS MOTORSPORT

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car cancela programação da sexta em Cuiabá após fortes chuvas

Principais comentários
Andrei Gobbo
Mais de
Andrei Gobbo
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
ANÁLISE F1: Como Antonelli viveu final de semana 'dos sonhos' em Interlagos e fez virada após duras críticas

ANÁLISE F1: Como Antonelli viveu final de semana 'dos sonhos' em Interlagos e fez virada após duras críticas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
ANÁLISE F1: Como Antonelli viveu final de semana 'dos sonhos' em Interlagos e fez virada após duras críticas
F1: Bortoleto lamenta "não ter entregado um final de semana decente" para o público brasileiro

F1: Bortoleto lamenta "não ter entregado um final de semana decente" para o público brasileiro

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Bortoleto lamenta "não ter entregado um final de semana decente" para o público brasileiro

Últimas notícias

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Misc Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros