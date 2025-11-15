Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Arthur Leist, da Crown Racing, e Nelsinho Piquet, da Scuderia Bandeiras, completaram o pódio da corrida curta na tarde de sábado (15)
Ricardo Maurício, com o Chevrolet #90 da Valda Cavaleiro, venceu a corrida sprint da etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series, disputada na tarde de sábado. Arthur Leist, da Crown Racing, e Nelsinho Piquet, da Scuderia Bandeiras, completaram o pódio da prova curta na capital do Mato Grosso.
Depois de uma forte chuva atingir o novo circuito mato-grossense na noite de sexta-feira (14), que sedia pela primeira vez uma etapa da Stock Car, a sprint foi alterada para a tarde de sábado (15).
Como foi a sprint?
Com uma largada em safety car por conta da limpeza de pista, os pilotos deram uma volta atrás do carro da prova antes de ser dada bandeira verde, com fila dupla. Rafael Suzuki foi punido com um drive through por queima de largada.
Depois da saída do SC, Ricardo Maurício permaneceu na liderança, seguido por Arthur Leist e Felipe Baptista, enquanto Felipe Fraga subiu para a oitava colocação, seguindo o companheiro de equipe e rival pelo título Gaetano di Mauro.
Maurício, pressionado, escapou da pista, mas permaneceu na ponta contra Leist. Logo atrás, Gabriel Casagrande superou Baptista e tomou a terceira colocação. O piloto do carro #121 perdeu a velocidade e, na tentativa de tomar a posição de Enzo Elias, teve a porta aberta na colisão. Outro piloto que escalou o pelotão foi Nelsinho Piquet, que subiu para quarto.
Com 21 minutos de prova, Gianluca Petecof escapou por uma grande parte da área externa, mas conseguiu retornar para o traçado. Pouco atrás, Felipe Baptista seguia pressionando Felipe Massa, mas com o piloto #19 se defendia com maestria.
Com 19 minutos, Enzo Elias escapou na saída da curva, parando o carro. O incidente causou a entrada do safety car. Com 15 minutos restantes, Maurício largou bem e se manteve com segurança na liderança, seguido por Leist e Casagrande.
Casagrande foi o primeiro a fazer uma parada depois da liberação dos boxes, enquanto Maurício e Leist permaneceram na pista. A tendência do piloto #83 causou um trânsito intenso no pitlane.
No entanto, uma volta depois, Ricardinho também foi aos boxes, com Leist assumindo a ponta. A parada de Maurício foi boa, saindo na frente de Casagrande, Nelsinho e Di Mauro. Poucos minutos depois, Petecof saiu da pista mais uma vez, mas conseguiu recuperar.
Faltando menos de seis minutos para o fim, Leist finalmente foi para os boxes, saindo atrás de Maurício, que assumiu a liderança virtual da prova (entre todos que pararam). Enquanto isso, Cacá Bueno, na saída da parada, quase bateu em Vicente Orige.
Pela 17ª colocação, Gui Salas ultrapassou Zonta em um three-wide (três carros lado a lado), enquanto Maurício seguia na ponta até o final, garantindo a vitória, seguido de Leist e Piquet.
|Pos
|#
|Piloto
|Equipe
|1
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|2
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|3
|33
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|4
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|AMATTHEIS VOGEL
|5
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|6
|19
|FELIPE MASSA
|TMG RACING
|7
|88
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|8
|7
|JOAO PAULO DE OLIVEIRA
|FT GAZOO RACING
|9
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|10
|30
|CESAR RAMOS
|IPIRANGA RACING
|11
|4
|JULIO CAMPOS
|CROWN RACING
|12
|9
|ARTHUR GAMA
|FT GAZOO RACING
|13
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|CAR RACING STERLING
|14
|51
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS
|15
|10
|RICARDO ZONTA
|RCM MOTORSPORT
|16
|5
|DENIS NAVARRO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|17
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|18
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|19
|44
|BRUNO BAPTISTA
|RCM MOTORSPORT
|20
|70
|RAFAEL SUZUKI
|TMG RACING
|21
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING STERLING
|22
|111
|RUBENS BARRICHELLO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|23
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|24
|95
|LUCAS KOHL
|SCUDERIA CHIARELLI
|25
|12
|LUCAS FORESTI
|AMATTHEIS VOGEL
|26
|121
|FELIPE BAPTISTA
|CAR RACING KTF
|27
|21
|THIAGO CAMILO
|IPIRANGA RACING
|28
|101
|GIANLUCA PETECOF
|CAR RACING KTF
|29
|444
|VICENTE ORIGE
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|30
|6
|HELIO CASTRONEVES
|A. MATTHEIS MOTORSPORT
