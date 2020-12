Assim como a Fórmula 1, a Stock Car encerra sua temporada 2020 neste fim de semana com a sua tradicional Grande Final, no autódromo de Interlagos. E no treino classificatório que definiu o grid de largada para a corrida do domingo, a pole position ficou com Ricardo Maurício. Enquanto isso, problemas para o líder Thiago Camilo, que sai apenas em 17º.

A Stock chega a Interlagos com um número impressionante de candidatos ainda vivos na luta pelo título. Com a pontuação dobrada da etapa, sendo 60 pontos para o vencedor, 11 pilotos ainda tem chances matemáticas de sair do autódromo com o título de 2020.

Após a aplicação dos descartes na etapa anterior, em Goiânia, Thiago Camilo manteve a ponta com 238 pontos, mas apenas um a frente de Daniel Serra e sete de Ricardo Maurício em terceiro. Seguindo na classificação, Ricardo Zonta (226), Gabriel Casagrande (224), Rubens Barrichello (224), Cesar Ramos (203), Allam Khodair (195), Gui Salas (190), Diego Nunes (185) e Nelsinho Piquet (180) chegam a Interlagos vivos na luta pelo título.

Nos treinos livres, um feito na sexta e outro no sábado, tivemos uma boa performance dos pilotos da Ipiranga, que estão na disputa pelo título. César Ramos liderou o primeiro, enquanto Diego Nunes, da Blau, ficou na ponta no segundo, tendo o líder Thiago Camilo logo atrás.

E a Grande Final da Stock começa com um importante desfalque: Gabriel Casagrande não corre neste fim de semana. O paranaense fez uma série de testes de Covid-19 ao longo da semana com resultados distintos e, por segurança, a direção médica da categoria achou melhor vetar a participação do piloto da R. Mattheis, 5º colocado no campeonato com 224 pontos.

O treino classificatório deste sábado foi diferente do formato tradicional. Desta vez, todos os pilotos tiveram apenas dez minutos para definir as 15 vagas que disputam o Q2, com apenas oito de duração.

Mesmo assim, levou mais de um minuto para que tivéssemos o primeiro carro da pista, de Tuca Antoniazzi, da Hot Car.

No final do Q1, tivemos Nelsinho Piquet na ponta ao marcar 01min41s397 na última tentativa, superando seu companheiro de Full Time, Rubens Barrichello, por apenas 0s009. Ricardo Zonta, Galid Osman e Allam Khodair completaram o Top 5.

Entre os eliminados, apenas um dos candidatos ao título: o próprio líder Thiago Camilo. Camilo fez apenas 01min41s846, ficando a quase meio segundo do tempo de Nelsinho e larga apenas na 17ª posição, deixando-o em uma situação complicada na luta pelo campeonato. Em entrevista ao SporTV durante a transmissão, ele falou que o equilíbrio do carro mudou muito entre o último treino livre e a classificação, perdendo tempo, mas afirmou que seguirá lutando até a bandeirada.

Enquanto isso, o Q2 terminou com melhor tempo e pole position de Ricardo Maurício, ao fazer 01min40s916 e se coloca em boa posição na luta pelo título. Completam o Top 5 Gaetano di Mauro, Cesar Ramos, Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet.

A Grande Final da Stock Car, com corrida única, está marcada para 12h30 e terá transmissão pela Band na TV aberta e o SporTV2 na TV fechada.

Confira o grid de largada para a Grande Final da Stock:

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta Dif. 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:40.916 - 2 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:40.967 0.051 3 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:41.059 0.143 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:41.108 0.192 5 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:41.129 0.213 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:41.216 0.300 7 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:41.240 0.324 8 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:41.267 0.351 9 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:41.315 0.399 10 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:41.363 0.447 11 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:41.544 0.628 12 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:41.562 0.646 13 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:41.601 0.685 14 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:41.662 0.746 15 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla - -

Eliminados no Q1:

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta 16 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:41.776 17 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:41.846 18 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:41.853 19 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:41.858 20 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:41.923 21 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:42.124 22 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:42.393 23 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:42.530 24 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:44.217

