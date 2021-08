Ricardo Maurício liderou o segundo treino livre da Stock Car Pro Series neste sábado, o último antes da classificação que define o grid de largada para a sétima etapa da temporada 2021, que será realizada no anel externo do circuito de Curitiba.

O piloto da Eurofarma comandou um top 5 de maioria do Chevrolet Cruze, com apenas Rafa Suzuki de representante do Toyota Corolla. Ricardinho cravou 50s055 para liderar a sessão, e os tempos foram apertados, com sete pilotos a praticamente um décimo de diferença. Mesmo assim, o tempo do atual campeão foi mais alto que o de Pietro Fittipaldi no TL1, que chegou aos 49s.

Diego Nunes, Gui Salas, Marcos Gomes e Rafa Suzuki completaram o top 5, enquanto o líder do campeonato, Daniel Serra, foi o sexto e o vice-líder, Gabriel Casagrande, foi o 12º.

A Stock realiza neste sábado a classificação para a sétima etapa da temporada 2021 a partir das 14h, com transmissão pelo Motorsport.com.

Pos. No. Name Team Model Best lap Diff. 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.055 - 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.089 0.034 3 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 50.090 0.035 4 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.104 0.049 5 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.104 0.049 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 50.112 0.057 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.157 0.102 8 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.166 0.111 9 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 50.177 0.122 10 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.186 0.131 11 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.187 0.132 12 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.214 0.159 13 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.224 0.169 14 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.241 0.186 15 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.247 0.192 16 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.258 0.203 17 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 50.304 0.249 18 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 50.312 0.257 19 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.331 0.276 20 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.343 0.288 21 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 50.364 0.309 22 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.366 0.311 23 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 50.414 0.359 24 7 Pietro Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 50.420 0.365 25 191 Dudu Barrichello Full Time Sports Corolla 50.435 0.380 26 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 50.484 0.429 27 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 50.501 0.446 28 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.637 0.582 29 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.791 0.736 30 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 51.073 1.018 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 51.734 1.679

F1: RUSSELL na Mercedes? PÉREZ fica na RBR? E Bottas? O que esperar do MERCADO de PILOTOS para 2022!

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: