Relato da corrida
Stock Car Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Rafael Reis e Cacá Bueno completaram o pódio da primeira corrida noturna da história da categoria e da sessão de estreia na capital mato-grossense

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Ricardo Maurício, Cuiabá

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Na primeira prova noturna da história da Stock Car Pro Series, Ricardo Maurício, que corre com o Chevrolet #90 da Valda Cavaleiro, foi o vencedor da caótica corrida principal da etapa de Cuiabá, que contou com três entradas de safety cars. Rafael Reis, em seu primeiro pódio na categoria, e Cacá Bueno completaram o pódio no circuito localizado na capital mato-grossense. 

Leia também:

Com a vitória na prova principal e na sprint, que aconteceu na tarde de sábado (15) por conta das chuvas na noite de sexta-feira (14), 'Ricardinho' sai de Cuiabá com duas vitórias na mala.

Como foi a corrida?

Com chuva caindo no circuito, a incerteza de uma nova pista com o asfalto molhado pairavam sob os pilotos e as equipes. A precipitação, no entanto, causou o início de prova sob safety car.

Na relargada sob bandeira verde, após cinco minutos de bandeira amarela, Felipe Massa se manteve na ponta, mas Arthur Gama vinha logo atrás, pressionado o piloto do carro #19, junto de Rafael Suzuki, que tentava uma oportunidade para passar Gama.

Tanto Gaetano di Mauro, que bateu roda com roda com JP Oliveira, quanto Felipe Fraga, companheiros de equipe e rivais pelo título de 2025, largaram bem e já ocupavam o top 5. Momentos depois, Suzuki ultrapassou Gama, que também perdeu o terceiro lugar para Gama, enquanto Massa abria mais de um segundo de vantagem na liderança.

No entanto, o incidente entre Di Mauro e Oliveira foi notado pelos comissários, sendo investigado para uma possível punição para o piloto #11.

Com 40 minutos restantes, um acidente múltiplo entre Julio Campos, Zezinho Mugiatti e Daniel Serra causou a entrada do safety car, após o carro de Campos ficar atolado na parte de terra da pista. Alguns pilotos iam para os boxes para calçarem pneus slicks, em paradas que não contam para a parada obrigatória, enquanto Campos conseguiu chegar ao pitlane para consertar o carro e voltar para a corrida.

Sete minutos depois, Massa garantiu a ponta na relargada, seguido por Fraga, Suzuki e Gama, que batalhavam pela posição no pódio. Outro destaque era Nelsinho Piquet, que tentava ultrapassar Felipe Baptista.

No entanto, um erro de Massa fez o piloto paulista cair para a quinta colocação, enquanto Fraga assumia a ponta da prova restando 31 minutos para o fim da corrida. Poucos minutos depois, os pilotos começaram a ir para os boxes para realizarem suas paradas obrigatórias e, quem entrou no pitlane, levou vantagem pela entrada de mais um safety car, causado pela saída de pista de Ricardo Zonta, que ficou o carro atolado.

Na segunda relargada, Fraga permaneceu na ponta, enquanto Di Mauro seguia pressionando Gama pela terceira colocação.

Uma batida entre JP Oliveira, Rubens Barrichello, Allam Khodair e Gianluca Petecof causou mais um safety car. No incidente, Petecof destruiu a frente do carro, espalhando pedaços da máquina no asfalto, o que fez ele abandonar a prova. Em outra batida, Átila Abreu foi atingido por Felipe Baptista, que tentava retornar a pista, com ambos abandonando a corrida.

Fraga teve mais uma boa relargada, garantindo a ponta, enquanto Suzuki e Gama batalhavam pela segunda colocação. Mais atrás, César Ramos teve problemas no carro e parou na entrada dos boxes, enquanto a máquina de Barrichello fumegava por problemas nos pneus. Ramos abandonou a corrida

No entanto, o líder do campeonato, junto de outros pilotos, foi para os boxes cumprir a parada obrigatória na casa dos 12 minutos restantes. Com isso, Suzuki assumia a ponta, seguido por JP Oliveira e Hélio Castroneves, enquanto Fraga saia na 19ª colocação.

Depois das sequências de paradas, Ricardo Maurício, que venceu a sprint mais cedo, aproveitou os safety cars e assumiu a ponta, seguido por Castroneves (que ainda não havia parado) e Rafael Reis. Com cinco minutos para o fim, Julio Campos escapou da pista mais uma vez, atolando o carro, mas sem causar safety car.

Após a parada de Castroneves, Rafael Reis e Cacá Bueno assumiam a segunda e terceira colocações, respectivamentes, enquanto Maurício triunfou com tranquilidade.

Resultado final da corrida principal da etapa de Cuiabá

Pos # Piloto Equipe
1 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS
2 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING
3 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI
4 73 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS
5 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL
6 44 BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT
7 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO
8 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC
9 70 RAFAEL SUZUKI TMG RACING
10 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING
11 19 FELIPE MASSA TMG RACING
12 83 GABRIEL CASAGRANDE AMATTHEIS VOGEL
13 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
14 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS
15 7 JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING
16 6 HELIO CASTRONEVES A. MATTHEIS MOTORSPORT
17 95 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI
18 444 VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
19 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO
20 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT
21 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC
22 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING
23 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING
24 38 ZEZINHO MUGGIATI CAR RACING STERLING
25 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT
26 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT

Não concluiram a prova:

Pos. # Piloto Equipe
DNF 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF
DNF 4 JULIO CAMPOS CROWN RACING
DNF 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING
DNF 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF
DNF 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max 'simplão', CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
