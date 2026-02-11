Pular para o conteúdo principal

Stock Car

Stock Car: Ricardo Zonta correrá pela equipe Full Time em 2026

Ex-F1 estreou na categoria nacional em 2007 e, desde 2020, é piloto da Toyota

Editado:
Zonta na Full Time

Ricardo Zonta (TOYOTA GAZOO Racing/ RF1)

Com uma carreira que atravessa décadas e várias categorias do automobilismo, Ricardo Zonta é um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro. Depois de brilhar nas categorias de base, o paranaense viveu a experiência da Fórmula 1 por oito anos e foi piloto da equipe Toyota nos anos 2000, além de anos trabalhando com desenvolvimento ao lado da fabricante. Em 2007, estreou na Stock Car, tendo passado por diferentes equipes. Nesta quarta-feira (11), ele anunciou um novo passo na carreira: será titular da Full Time em 2026.  

Leia também:

Desde a chegada da TOYOTA GAZOO Racing à Stock Car, em 2020, Zonta esteve presente como protagonista. Foi ele quem conquistou a primeira vitória da marca na categoria, ao vencer a etapa de Goiânia na estreia da fabricante.

“É uma honra continuar com a TOYOTA GAZOO Racing na Stock Car e agora na equipe oficial neste novo capítulo da minha carreira. Estou muito motivado! O Maurício Ferreira tem uma equipe consolidada por ser um dos maiores times da competição com dois títulos na categoria”, disse o ex-F1. Sua trajetória com a Toyota vai além dos resultados: a parceria atravessa anos de desenvolvimento de carros e competitividade, fortalecendo a filosofia de alto desempenho que a montadora busca no automobilismo mundial.

Em 2026, a Stock Car Brasil entra na 48ª edição de sua história e celebra o retorno dos motores V8, prometendo duelos ainda mais intensos entre os pilotos e máquinas que disputam cada centésimo de segundo nas pistas.

A presença de Zonta na equipe Full Time Gazoo Racing reforça a estratégia da fabricante em alinhar tradição e performance: unir a experiência de um piloto que conhece a marca desde a F1 com a ambição de competir no mais alto nível da Stock Car.

“É um grande prazer receber na Full Time um cara com a história do Zonta, que correu na F1 com a Toyota e agora depois de tantos anos volta a correr numa equipe oficial da marca! Além disso, ele tem uma história de grandes resultados na Stock Car e sem dúvida trará muito aprendizado para o time. Poucos se lembram, mas já tive uma oportunidade de trabalhar na equipe dele na Stock Car em 2008, na então equipe RZ. Ele revezava o carro com o Júlio Campos e eu fui engenheiro desse carro por algumas corridas. Na ocasião conquistamos pontos importantes na luta pelo não rebaixamento da equipe. Bem, agora depois de 18 anos voltamos a trabalhar juntos, mas desta vez na Full Time em busca de grandes resultados na categoria!”, destaca Maurício Ferreira.

