Stock Car: Ricardo Zonta fecha sexta-feira com segundo melhor tempo em Curvelo

Ricardo Zonta foi um dos destaques da sexta-feira (4) de treinos livres para a oitava etapa da temporada 2026 da Stock Car. O dono do carro #10 anotou a segunda melhor marca do dia no Circuito dos Cristais, localizado em Curvelo (MG), ficando 0s091 distante da melhor marca.

Zonta destacou o bom desempenho do carro, que evoluiu desde a segunda corrida da etapa passada, disputada em Santa Cruz do Sul (RS). De acordo com o piloto, um dos mais veteranos do grid da Stock Car, a troca da filosofia no acerto fez com que o carro tivesse um avanço em seu ritmo, o colocando em posições mais à frente na tabela de tempos.

“A gente mudou bastante a linha de trabalho no meu carro ainda em Santa Cruz, na segunda corrida. Até foi engraçado pois, lá, indo para o grid, disse que o carro estava ficando animal. E agora a gente vê que a linha de trabalho, principalmente em uma pista com bastante troca de direção, como é Curvelo, trouxe uma evolução grande no chassi”, disse Zonta.

“Marcar o segundo tempo no treino de hoje é muito bom. Alguns pilotos usaram o push, e estou muito feliz por esse resultado. Meu motor ainda perde 2 km/h de reta, mas acredito que seja o melhor final de semana para mim, de competitividade”, completou.

Piloto que defende a equipe Mercado Livre Racing, Cesar Ramos também teve uma sexta-feira de bom desempenho. O gaúcho completou o dia com o quinto melhor tempo com o carro #30.

"O carro teve uma grande evolução em relação a primeira vez que viemos aqui para Curvelo, no começo do ano. Estou contente com a evolução da equipe como um todo também", disse Ramos, após o encerramento das atividades do dia no interior mineiro.

Dono de dois pódios na temporada da Stock Car e de volta ao interior mineiro, no mesmo circuito em que estreou na categoria, Alfredinho Ibiapina registrou o 17º tempo da sessão. O piloto do carro #80 registrou um tempo que lhe deixou cinco décimos da melhor marca.

A programação da etapa de Curvelo conta com a classificação neste sábado, a partir de 8h, enquanto a Sprint ocorre às 13h50. A corrida principal está marcada para 12h10 de domingo.

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