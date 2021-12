A Stock Car realizou neste fim de semana a sua última etapa do campeonato de 2021, e já tem olhos para a temporada do ano que vem. Na dança dos assentos, uma das mudanças será a de Matías Rossi, que deixará a Full Time e correrá na A. Mattheis Vogel em 2022.

O piloto argentino seguirá como integrante do programa Toyota Gazoo Racing e levará a marca japonesa ao time que hoje tem Gabriel Casagrande, o novo campeão da categoria. Como o brasileiro utilizará carro da Chevrolet, o time estará ‘dividido’ pelas duas marcas.

Ainda não está definido quem será o substituto de Rossi na Full Time.

O campeonato de 2022 terá início em 13 de fevereiro e deve terminar no dia 20 de novembro, assim como ocorreu neste ano, na mesma data do desfecho da F1. Além disso, serão 12 etapas em 10 fins de semana, com duas rodadas duplas.

Veja como foi a final de 2021