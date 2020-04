Novo piloto da Full Time na Stock Car, o argentino Matías Rossi terá o compatriota José 'Pechito' López como parceiro na Corrida de Duplas, que abre a temporada 2020 da categoria no fim de março. Ao Motorsport.com, Rossi já havia dito que queria Pechito como dupla.

A prova acontece no próximo dia 29 e se chamará 200 km de Goiânia, com duração estendida em relação às outras corridas de duplas da Stock Car nos últimos anos. Assim, Rossi e López repetirão a experiência vivida nos 200 km de Buenos Aires do Super TC2000 em 2017 e 2018.

A dupla correrá com o novo Toyota Corolla da categoria brasileira. Além de Rossi, outros dois pilotos da Full Time também têm suas duplas confirmadas com o carro da montadora. Rubens Barrichello correrá com Filipe Albuquerque e Nelsinho Piquet com António Félix da Costa.

