Rubens Barrichello mostrou mais uma vez a resiliência e espírito coletivo que fazem do bicampeão da Stock Car um dos principais nomes do automobilismo no mundo. No mesmo dia em que vibrou com a vitória de seu filho caçula Fernando Barrichello na Euroformula Open em Paul Ricard, o competidor mais carismático do Brasil lutou no Velocitta com um carro sem performance e foi recompensado no final, graças a uma ultrapassagem tripla na penúltima volta, para terminar em oitavo.

A insistência surtiu efeito mais uma vez para o piloto, que dedicou o resultado ao time de mecânicos e engenheiros da equipe Full Time, que desde a última terça-feira trabalharam duro nos problemas de confiabilidade que atingem todo o grid dos novíssimos e tecnológicos SUVs introduzidos neste ano na Stock Car.

É fato que o SUV #111 não quebrou nas corridas, mas a performance ficou distante dos concorrentes mais uma vez. Desde a abertura do calendário em Interlagos, Barrichello tem reafirmado que os carros são prazerosos de pilotar, mas que a categoria ainda está muito distante da equalização que a consagrou nos últimos 45 anos.

O bicampeão da Stock Car sofreu sem velocidade de reta ao longo de todo fim de semana. No sábado, ele classificou o SUV #111 apenas em 24º no grid e terminou a corrida de sprint em 26º.

No domingo, saindo mais uma vez da 12ª fila, Barrichello avançou para 19º na largada com oportunismo, evitando confusão na primeira curva. Ele era 16º quando foi aberta a janela de paradas obrigatórias e entrou nos pits da Full Time na volta 12.

Com todos os competidores tendo realizado seus serviços nos pits, Rubens era 16º. Ele então foi avançando, até chegar à 11ª posição na volta 22.

Este aparentava ser o degrau final de sua escalada, mas ele se aproximou dos concorrentes que vinham à frente, também batalhando. Quando os oponentes disputaram uma freada e se esfregaram, Rubinho mergulhou por dentro e subiu para oitavo, para receber a bandeirada nesta posição.

A Stock Car realiza sua próxima etapa em Curvelo (MG), nos dias 16 e 17 de agosto.

“Semana de muito trabalho, e é isso que vale por essa equipe que trabalha dia e noite, na luta de todos. Os carros estão muito desequalizados e não tem muito o que fazer. Precisei desligar o carro duas vezes no meio da corrida para que pudesse resetar, e com isso perdi todas as informações. O carro em si estava indo muito bem, mas os motores estão muito fora de equalização por enquanto", analisou Rubinho.

