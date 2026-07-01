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Stock Car

Stock Car - Rubinho Barrichello se manifesta sobre saída da Bandeiras: "Não acreditava que pudesse chegar a esse ponto"

Equipe comandada por Átila Abreu anunciou que está deixando o grid da categoria com efeito imediato

Isa Fernandes Erick Gabriel
Publicado:
Rubens Barrichello, Cuiabá

Rubens Barrichello, Cuiabá

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Rubinho Barichello veio à público nesta terça-feira se pronunciar à respeito da saída da Scuderia Bandeiras da Stock Car, equipe que o ex-Fórmula 1 competia na categoria naconal. 

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Pelas redes sociais, Barichello alegou que "não acreditava que pudesse chegar a esse ponto", mas demonstrou todo apoio à decisão do time comandado por Átila Abreu e que contava com Christian Fittipaldi como chefe de equipe, Nelsinho Piquet e Rafael Suzuki como pilotos. 

"Fala, galera! Muita gente me inscrevendo, muito conforto mediante a decisão da equipe Bandeiras que foi tomada. E é importante falar isso, que é uma decisão de equipe. Eu no começo do ano disse muito claramente que eu estava lisonjeado de trabalhar para a equipe Bandeiras, principalmente porque eu teria a Christian Fittipaldi, que foi sempre a pessoa com quem eu tive a chance de crescer junto e trabalhar com ele, era uma forma maravilhosa."

"Então, é assim, eu sei de tudo o que estava acontecendo, não acreditava que pudesse chegar a esse ponto, então o meu desejo sempre é correr. Haja visto que pega ali a Ferrari no fim de semana, todo mundo estava fazendo a apresentação, menos eu. Eu estava mandando o sapato, eu amo demais isso que eu faço." 

Ao longo dessa terça, Átila/Bandeiras e Stock Car também se manisfestaram aprensentando seus lados na polêmica. Além disso, a equipe também divulgou a notificação oficial da saída da categoria trazendo, na íntegra, todos os pontos que o fizeram tomar essa decisão.

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