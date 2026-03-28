Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da corrida
Stock Car Cascavel

Stock Car: Salas domina e vence sprint de Cascavel

Zezinho Muggiati, da Team RC e Arthur Leist, da Crown Racing, completaram o podio da prova curta no circuito paranaense.

Andrei Gobbo
Editado:
Guilherme Salas

Foto de: Bruno Terena

Gui Salas, com o Chevrolet #85 da Cavaleiro Sports, venceu a corrida sprint da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series, com Zezinho Muggiati, da Team RC, e Arthur Leist, da Crown Racing, completando o podio da prova curta no circuito paranaense.

A corrida principal de Cascavel acontece às 12h10 de domingo (29).

Como foi a sprint de Cascavel?

Na largada, Gui Salas permaneceu na ponta, com uma disputa intensa entre Felipe Massa e Arthur Leist, com o piloto #19 levando a melhor.

No entanto, Zezinho Muggiati já começou a perseguir Massa, enquanto Thiago Camilo tomou um toque de André Moraes e rodou, permanecendo na pista e se recuperando rapidamente. O incidente será investigado pelos comissários depois da prova.

Depois de cinco minutos intensos, a prova se acalmou, com Salas aumentando a vantagem na ponta em relação ao segundo lugar em mais de dois segundos.

Depois de seis voltas de bandeira verde, foi liberado a entrada nos boxes, com o líder indo para a parada rapidamente. Enquanto isso, Massa assumiu a ponta ao permanecer na pista.

Pouco depois, o carro #também fez o pitstop, saindo atrás de Muggiati e Salas. Enquanto isso, Campos ainda permanecia na liderança por optar por demorar mais para fazer a parada.

Com 17 minutos para o fim da prova, Daniel Serra teve problemas envolvendo um pneu furado, enquanto Lucas Foresti seguia lento até os boxes.Pouco depois, Gaetano di Mauro também saiu da pista, causando o safety car. Os três abandonaram a sprint.

Rafael Suzuki, com sorte, entrou nos boxes pouco antes da bandeira amarela, junto de Cacá Bueno, que teve algum problema no Chevrolet #0 e ficou um longo período no espaço da equipe.

Com nove minutos, a prova retorrnou, com Salas permanecendo na ponta com vantagem em relação a Muggiati e Massa, que era pressionado por Arthur Leist.

Nos minutos finais, Muggiati começou a diminuir a diferença para Salas, enquanto Massa tentava segurar Leist, inclusive espalhando por fora da pista na intensidade da disputa.

 No entanto, o piloto #19 foi punido em cinco segundos pelo movimento, deixando Leist no pódio no primeiro momento. Salas permaneceu na ponta, seguido por Muggiati.

Tabela em instantes

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

