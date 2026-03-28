Stock Car: Salas domina e vence sprint de Cascavel
Zezinho Muggiati, da Team RC e Arthur Leist, da Crown Racing, completaram o podio da prova curta no circuito paranaense.
Foto de: Bruno Terena
Gui Salas, com o Chevrolet #85 da Cavaleiro Sports, venceu a corrida sprint da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series, com Zezinho Muggiati, da Team RC, e Arthur Leist, da Crown Racing, completando o podio da prova curta no circuito paranaense.
A corrida principal de Cascavel acontece às 12h10 de domingo (29).
Como foi a sprint de Cascavel?
Na largada, Gui Salas permaneceu na ponta, com uma disputa intensa entre Felipe Massa e Arthur Leist, com o piloto #19 levando a melhor.
No entanto, Zezinho Muggiati já começou a perseguir Massa, enquanto Thiago Camilo tomou um toque de André Moraes e rodou, permanecendo na pista e se recuperando rapidamente. O incidente será investigado pelos comissários depois da prova.
Depois de cinco minutos intensos, a prova se acalmou, com Salas aumentando a vantagem na ponta em relação ao segundo lugar em mais de dois segundos.
Depois de seis voltas de bandeira verde, foi liberado a entrada nos boxes, com o líder indo para a parada rapidamente. Enquanto isso, Massa assumiu a ponta ao permanecer na pista.
Pouco depois, o carro #também fez o pitstop, saindo atrás de Muggiati e Salas. Enquanto isso, Campos ainda permanecia na liderança por optar por demorar mais para fazer a parada.
Com 17 minutos para o fim da prova, Daniel Serra teve problemas envolvendo um pneu furado, enquanto Lucas Foresti seguia lento até os boxes.Pouco depois, Gaetano di Mauro também saiu da pista, causando o safety car. Os três abandonaram a sprint.
Rafael Suzuki, com sorte, entrou nos boxes pouco antes da bandeira amarela, junto de Cacá Bueno, que teve algum problema no Chevrolet #0 e ficou um longo período no espaço da equipe.
Com nove minutos, a prova retorrnou, com Salas permanecendo na ponta com vantagem em relação a Muggiati e Massa, que era pressionado por Arthur Leist.
Nos minutos finais, Muggiati começou a diminuir a diferença para Salas, enquanto Massa tentava segurar Leist, inclusive espalhando por fora da pista na intensidade da disputa.
No entanto, o piloto #19 foi punido em cinco segundos pelo movimento, deixando Leist no pódio no primeiro momento. Salas permaneceu na ponta, seguido por Muggiati.
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários