Stock Car: Salas lidera primeiro treino livre de Cascavel
Felipe Massa e Cesar Ramos completaram o top 3 na pista paranaense
Foto de: Bruno Terena
Guilherme Salas, com o Chevrolet #85 da Valda-Cavaleiro Sports, liderou o primeiro treino livre da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min01s787.
Felipe Massa, da Time Lubrax TMG, e César Ramos, da Mercado Livre Racing, completaram o top 3 da sessão de abertura na pista paranaense, com voltas rápidas de 1min01s845 e 1min01s944, respectivamente.
Alfredinho Ibiapina, Felipe Baptista, Thiago Camilo, Gaetano Di Mauro, Daniel Serra, Felipe Fraga e Renan Guerra ficaram entre os 10 primeiros do TL1.
Resultado do TL1 da Stock Car em Cascavel
|Pos
|#
|Driver
|Team
|Best Lap
|BestSpd (km/h)
|In
|Diff
|Gap
|2nd Best
|In
|Laps
|Pits
|1
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:01.787
|178,17
|16
|1:01.816
|15
|16
|3
|2
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|1:01.845
|178,01
|15
|0.058
|0.058
|1:02.146
|14
|15
|3
|3
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:01.944
|177,72
|19
|0.157
|0.099
|1:02.645
|7
|19
|3
|4
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:01.982
|177,61
|18
|0.195
|0.038
|1:02.079
|19
|20
|3
|5
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:02.019
|177,51
|20
|0.232
|0.037
|1:02.178
|21
|23
|3
|6
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|1:02.113
|177,24
|18
|0.326
|0.094
|1:02.797
|6
|20
|3
|7
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:02.176
|177,06
|16
|0.389
|0.063
|1:02.198
|15
|16
|3
|8
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.204
|176,98
|18
|0.417
|0.028
|1:02.313
|16
|18
|4
|9
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:02.215
|176,95
|19
|0.428
|0.011
|1:02.397
|18
|19
|3
|10
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:02.246
|176,86
|15
|0.459
|0.031
|1:02.439
|16
|16
|4
|11
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|1:02.305
|176,69
|16
|0.518
|0.059
|1:02.340
|15
|17
|4
|12
|8
|RAFAEL SUZUKI
|FULL TIME SPORTS
|1:02.318
|176,66
|15
|0.531
|0.013
|1:02.557
|14
|15
|3
|13
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:02.322
|176,64
|16
|0.535
|0.004
|1:02.325
|15
|19
|3
|14
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|1:02.407
|176,40
|15
|0.620
|0.085
|1:02.532
|14
|20
|3
|15
|22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:02.449
|176,29
|19
|0.662
|0.042
|1:02.656
|20
|21
|3
|16
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:02.499
|176,14
|15
|0.712
|0.050
|1:02.609
|16
|16
|3
|17
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|1:02.505
|176,13
|16
|0.718
|0.006
|1:02.510
|17
|19
|3
|18
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|1:02.510
|176,11
|18
|0.723
|0.005
|1:02.524
|19
|19
|3
|19
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.511
|176,11
|18
|0.724
|0.001
|1:02.756
|16
|20
|3
|20
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1:02.523
|176,08
|18
|0.736
|0.012
|1:02.538
|19
|19
|3
|21
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:02.590
|175,89
|16
|0.803
|0.067
|1:02.654
|15
|16
|3
|22
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|1:02.592
|175,88
|24
|0.805
|0.002
|1:02.652
|13
|24
|3
|23
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:02.714
|175,54
|13
|0.927
|0.122
|1:02.795
|19
|19
|3
|24
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:02.716
|175,53
|7
|0.929
|0.002
|1:02.816
|15
|18
|2
|25
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|1:02.851
|175,16
|16
|1.064
|0.135
|1:02.857
|17
|19
|3
|26
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:02.953
|174,87
|16
|1.166
|0.102
|1:03.061
|12
|20
|3
|27
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|1:03.019
|174,69
|10
|1.232
|0.066
|1:03.029
|6
|16
|3
|28
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:03.412
|173,61
|4
|1.625
|0.393
|1:03.434
|9
|13
|3
|29
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|1:04.881
|169,68
|4
|3.094
|1.469
|1:05.125
|6
|11
|3
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