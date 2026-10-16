Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato do treino livre
Stock Car Cascavel II

Stock Car: Salas lidera primeiro treino livre de Cascavel

Felipe Massa e Cesar Ramos completaram o top 3 na pista paranaense

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Guilherme Salas

Foto de: Bruno Terena

Guilherme Salas, com o Chevrolet #85 da Valda-Cavaleiro Sports, liderou o primeiro treino livre da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min01s787.

O editor recomenda:

Felipe Massa, da Time Lubrax TMG, e César Ramos, da Mercado Livre Racing, completaram o top 3 da sessão de abertura na pista paranaense, com voltas rápidas de 1min01s845 e 1min01s944, respectivamente.

Alfredinho Ibiapina, Felipe Baptista, Thiago Camilo, Gaetano Di Mauro, Daniel Serra, Felipe Fraga e Renan Guerra ficaram entre os 10 primeiros do TL1.

Resultado do TL1 da Stock Car em Cascavel

Pos # Driver Team Best Lap BestSpd (km/h) In Diff Gap 2nd Best In Laps Pits
1 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:01.787 178,17 16     1:01.816 15 16 3
2 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 1:01.845 178,01 15 0.058 0.058 1:02.146 14 15 3
3 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:01.944 177,72 19 0.157 0.099 1:02.645 7 19 3
4 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:01.982 177,61 18 0.195 0.038 1:02.079 19 20 3
5 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 1:02.019 177,51 20 0.232 0.037 1:02.178 21 23 3
6 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:02.113 177,24 18 0.326 0.094 1:02.797 6 20 3
7 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:02.176 177,06 16 0.389 0.063 1:02.198 15 16 3
8 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:02.204 176,98 18 0.417 0.028 1:02.313 16 18 4
9 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:02.215 176,95 19 0.428 0.011 1:02.397 18 19 3
10 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:02.246 176,86 15 0.459 0.031 1:02.439 16 16 4
11 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:02.305 176,69 16 0.518 0.059 1:02.340 15 17 4
12 8 RAFAEL SUZUKI FULL TIME SPORTS 1:02.318 176,66 15 0.531 0.013 1:02.557 14 15 3
13 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:02.322 176,64 16 0.535 0.004 1:02.325 15 19 3
14 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 1:02.407 176,40 15 0.620 0.085 1:02.532 14 20 3
15 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:02.449 176,29 19 0.662 0.042 1:02.656 20 21 3
16 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:02.499 176,14 15 0.712 0.050 1:02.609 16 16 3
17 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 1:02.505 176,13 16 0.718 0.006 1:02.510 17 19 3
18 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 1:02.510 176,11 18 0.723 0.005 1:02.524 19 19 3
19 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:02.511 176,11 18 0.724 0.001 1:02.756 16 20 3
20 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:02.523 176,08 18 0.736 0.012 1:02.538 19 19 3
21 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:02.590 175,89 16 0.803 0.067 1:02.654 15 16 3
22 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:02.592 175,88 24 0.805 0.002 1:02.652 13 24 3
23 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:02.714 175,54 13 0.927 0.122 1:02.795 19 19 3
24 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:02.716 175,53 7 0.929 0.002 1:02.816 15 18 2
25 301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:02.851 175,16 16 1.064 0.135 1:02.857 17 19 3
26 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:02.953 174,87 16 1.166 0.102 1:03.061 12 20 3
27 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 1:03.019 174,69 10 1.232 0.066 1:03.029 6 16 3
28 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:03.412 173,61 4 1.625 0.393 1:03.434 9 13 3
29 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 1:04.881 169,68 4 3.094 1.469 1:05.125 6 11 3

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior GAZOO Racing mira primeiras posições em nova passagem da Stock Car por Cascavel

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Fittipaldi exalta chegada de Câmara ao grid e celebra legado brasileiro

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Fittipaldi exalta chegada de Câmara ao grid e celebra legado brasileiro

VÍDEO: Ferrari parabeniza Câmara por ida à F1 com a Haas

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: Ferrari parabeniza Câmara por ida à F1 com a Haas

F1: Verstappen revela reação de Kelly Piquet às corridas extras do holandês

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen revela reação de Kelly Piquet às corridas extras do holandês

Últimas notícias

Mentor de Câmara no kart faz previsão otimista sobre Rafa na F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Mentor de Câmara no kart faz previsão otimista sobre Rafa na F1

F1: Williams 'pula número' e correrá com FW50 em 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Williams 'pula número' e correrá com FW50 em 2027

Stock Car: Salas lidera primeiro treino livre de Cascavel

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Salas lidera primeiro treino livre de Cascavel

F1: Ferrari enfrenta dilema com Bearman e Hamilton para 2028

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ferrari enfrenta dilema com Bearman e Hamilton para 2028