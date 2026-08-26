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Stock Car

Stock Car: Scuderia Bandeiras e Átila Abreu se pronunciam sobre processo de Barrichello

Ação movida pelo bicampeão cobra mais de R$ 2 milhões em parcelas contratuais e comissões da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Publicado:
Átila Abreu

Átila Abreu

Foto de: Divulgacao

Após o Motorsport.com revelar, na terça-feira (25), que Rubens Barrichello entrou na justiça contra a Scuderia Bandeiras pela saída da equipe da Stock Car, o time de propriedade de Átila Abreu se pronunciou sobre o caso.

O editor recomenda:

O processo, que tramita na 10ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba (SP), é uma ação de resolução contratual com pedido de cobrança e reparação por danos materiais e morais na casa dos R$ 2,4 milhões.

Barrichello sustenta que foi contratado para disputar exclusivamente a temporada de 2026 pela Bandeiras, em um acordo que previa remuneração total de R$ 2 milhões, dividida em dez parcelas de R$ 200 mil, além de comissão sobre patrocínios provenientes do Grupo ALE.

Após a revelação do caso, a Scuderia Bandeiras e o proprietário da equipe, Átila Abreu, fizeram um comunicado à imprensa, afirmando que não se opõem ao retorno de 'Rubinho' para a categoria em outra equipe e que questões contratuais não apagam a parceria com o piloto paulistano.

Veja o comunicado na íntegra

"A Scuderia Bandeiras reforça que nunca se opôs à liberação de Rubens Barrichello para competir por outra equipe e mantém, inclusive, acima de qualquer divergência contratual, à disposição do piloto, a custo zero, o carro, carreta, estrutura, engenheiros e mecânicos para viabilizar a sua volta ao grid.

Destaca algo que sempre foi verdadeiro dentro da Scuderia Bandeiras: a admiração e o respeito por Rubens Barrichello. Rubens construiu uma das histórias mais importantes do automobilismo brasileiro e fez parte da história da nossa equipe.  As questões contratuais não apagam os momentos vividos, as conquistas compartilhadas e, muito menos, o respeito construído ao longo dessa caminhada.

A Scuderia Bandeiras espera que os pontos ainda existentes sejam solucionados em breve entre as partes.

E, independentemente dessas questões, o desejo continua sendo o mesmo: ver Rubens fazendo aquilo que sempre fez tão bem, acelerando e disputando vitórias nas pistas, destaca Átila Abreu".

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