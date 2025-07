A etapa de Velocitta da Stock Car 2025 foi, ao mesmo tempo, gloriosa e dolorosa para a Scuderia Bandeiras. Pela primeira vez desde sua estreia na categoria, a equipe conquistou 100% de aproveitamento em vitórias no fim de semana, com Enzo Elias triunfando no sábado e Nelsinho Piquet fechando com chave de ouro no domingo, coroando um desempenho histórico para o time sediado em Sorocaba.

No entanto, o domingo também foi marcado por fortes emoções nos boxes. Átila Abreu, que havia largado na segunda colocação e chegou a liderar parte da prova, precisou abandonar a corrida devido a uma súbita perda de potência no motor. Sem esconder a frustração, Átila deixou o carro visivelmente abatido e, com lágrimas nos olhos, foi amparado pela equipe — retrato do quanto o piloto e todos à sua volta vêm se entregando pelo projeto da Scuderia.

“Foi uma montanha-russa emocional. Ver o Enzo vencer no sábado já foi especial. E hoje, quando tudo parecia encaixar, meu carro simplesmente parou de render. É duro, porque estávamos muito competitivos. Mas ver o Nelsinho cruzar em primeiro depois disso tudo fez a gente chorar no”, comentou Átila, emocionado.

Do outro lado da balança, Nelsinho Piquet celebrou com vibração a conquista da vitória, em uma prova marcada por ritmo forte e estratégia precisa. “Estou muito feliz. Esse fim de semana foi do time, do esforço coletivo. Levar a Scuderia Bandeiras ao topo nos dois dias mostra o quanto estamos evoluindo. Essa vitória é para toda a equipe — e também para o Átila, que merecia estar aqui comemorando com a gente no pódio”, disse.

Com o desempenho dominante no Velocitta, a Scuderia Bandeiras dá um passo firme na consolidação de seu projeto esportivo na Stock Car. O fim de semana quase perfeito serviu como prova de que o trabalho conjunto, a resiliência e a paixão pelo automobilismo seguem como combustível principal da equipe.

A próxima etapa, marcada para o dia 17 de agosto em Curvelo (MG).

