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Stock Car

Stock Car se pronuncia após saída da Bandeiras do grid

Promotora da principal categoria divulgou nota pública sobre o anúncio desta terça-feira

Redação Motorsport.com
Editado:
Nelsinho Piquet

A Vicar Promoções Desportivas, empresa promotora da Stock Car Pro Series, divulgou na manhã desta quarta-feira uma nota oficial sobre a saída da Scuderia Bandeiras do grid da categoria com efeito imediato.

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Na noite da última terça-feira (30) começaram a surgir as primeiras informações sobre a saída da equipe de Átila Abreu do grid. A equipe havia perdido por unanimidade um recurso que havia impetrado no STJD contra a desclassificação dos carros de Nelsinho Piquet e Rubens Barrichello na etapa de Interlagos, por estarem com os freios fora do regulamento.

Em meio a isso, a Bandeiras havia recebido uma série de sanções financeiras envolvendo o caso dos freios que, somadas, passavam de R$2,3 milhões. Outro ponto de tensão era o caso do 'Kit V8', com equipe e Stock discordando se isso se tratava de uma atualização ou modificação do projeto, e quem bancaria este gasto.

Com isso, a Bandeiras optou pela saída imediata da categoria, retirando seus quatro carros do grid, pilotados por Átila, Barrichello, Piquet e Rafael Suzuki.

Confira a íntegra da nota da Vicar:

A Vicar Promoções Desportivas recebeu a comunicação oficial das equipes Bandeiras e Bandeiras Sports sobre a decisão de encerrar sua participação na Stock Pro Series, com efeito imediato.

A decisão ocorre após o julgamento conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que manteve, por unanimidade (5 x 0), as penalidades aplicadas anteriormente pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) em razão de irregularidades técnicas identificadas durante a fiscalização de componentes homologados dos veículos das equipes que impactam diretamente a segurança dos competidores, incluindo os das próprias escuderias acima citadas.

Todo o processo foi conduzido conforme os regulamentos da categoria e pelas instâncias competentes do esporte, com respeito ao devido processo legal e ao direito de defesa das partes envolvidas.

Para nós, da Vicar, a segurança é um valor inegociável e qualquer conduta que possa comprometer a integridade dos pilotos, equipes, profissionais envolvidos ou do público é tratada com absoluto rigor. Seguimos atuando com responsabilidade para garantir um ambiente competitivo, seguro e alinhado às regras do campeonato.

A saída das equipes não altera a realização da temporada, o calendário da Stock Pro Series ou os compromissos previstos com patrocinadores e parceiros.

Seguimos comprometidos com a transparência, o respeito às normas esportivas e o fortalecimento do automobilismo brasileiro.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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