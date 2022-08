Carregar reprodutor de áudio

O paranaense Gabriel Casagrande voltará a acelerar no Autódromo de Interlagos neste final de semana para a sétima etapa da Stock Car. Atual campeão da categoria, com título conquistado na pista paulistana em dezembro do ano passado, o piloto da equipe AMattheis Vogel tem um histórico recente de grandes conquistas em São Paulo. Entre 2021 e 2022 são duas vitórias, três poles e quatro pódios no circuito em cinco corridas disputadas.

“O retrospecto em Interlagos é muito bom, estou muito animado para voltar a correr nesta que é uma das pistas mais legais que temos. As últimas três poles (duas em 2021 e uma em 2022) foram nós que conquistamos, conseguimos vencer a corrida no início do ano, então estou confiante. Sei que dessa vez teremos o lastro (25 kg), mas creio que o carro estará bom mais uma vez e poderemos brigar lá na frente”, diz Casagrande.

Vice-líder da temporada com 173 pontos, Casagrande tem uma boa oportunidade para reassumir a primeira colocação da temporada em Interlagos, já que o líder Daniel Serra estará ausente na rodada dupla deste final de semana.

“A responsabilidade neste final de semana aumenta porque precisamos aproveitar essa chance. Sabemos que os descartes dão possibilidades para os pilotos faltarem em uma corrida ou outra, mas esse final de semana eu sei que o principal concorrente não marcará pontos, então preciso fazer o meu serviço direito”, diz Casagrande, que neste ano também venceu no Velopark.

Os treinos da Stock Car em Interlagos serão abertos nesta sexta-feira (29), com a classificação marcada para o sábado. A sétima rodada dupla da temporada 2022 está marcada para o domingo, e contará com transmissão do Motorsport.com via Motorsport.tv.

Confira a programação da Stock Car em Interlagos:

Sexta-feira, 29 de julho

9h45 – shakedown

12h10 – treino livre 1

16h10 – treino livre 2

Sábado, 30 de julho

13h10 – classificação

Domingo, 31 de julho

13h10 – corrida 1

13h45 – corrida 2

Classificação do campeonato:

1º - Daniel Serra, 184 pontos

2º - Gabriel Casagrande, 173

3º - Rubens Barrichello, 152

4º - Gaetano Di Mauro, 147

5º - Matías Rossi, 137

6º - Bruno Baptista, 130

7º - César Ramos, 127

8º - Rafael Suzuki, 117

9º - Guilherme Salas, 114

10º - Nelson Piquet Jr., 107

11º - Ricardo Zonta, 103

12º - Thiago Camilo, 93

13º - Ricardo Maurício, 84

14º - Julio Campos, 72

15º - Allam Khodair, 68

16º - Galid Osman, 67

17º - Diego Nunes, 67

18º - Marcos Gomes, 65

19º - Átila Abreu, 60

20º - Sergio Jimenez, 58

21º - Denis Navarro, 57

22º - Cacá Bueno, 57

23º - Tony Kanaan, 55

24º - Felipe Lapenna, 54

25º - Gianluca Petecof, 42

26º - Felipe Baptista, 42

27º - Felipe Massa, 40

28º - Pedro Cardoso, 24

29º - Lucas Foresti, 22

30º - Rodrigo Baptista, 19

31º - Gabriel Robe, 11

32º - Tuca Antoniazi, 9

33º - Beto Monteiro, 7

34º - Gustavo Frigotto, 3

35º - Thiago Vivacqua, 2

36º - Renato Braga, 0

37º - André Moraes Jr., 0

